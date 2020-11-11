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活化石「鐘萼木」復育 瑞濱國小種植推廣

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞濱國小種下國寶級的活化石「鐘萼木」，期盼將豐富生態資源做更多在地推廣。 圖／觀天下有線電視提供
瑞濱國小種下國寶級的活化石「鐘萼木」，期盼將豐富生態資源做更多在地推廣。 圖／觀天下有線電視提供

台灣原生植物保種中心今(11)日搭配台灣先正達公司的社會服務活動，到瑞濱國小種植多株稀有植物，包括澎湖決明、降真香等，更種下國寶級的活化石「鐘萼木」，期盼將豐富生態資源做更多在地推廣。

台灣自然保育基金會陳翠霞表示，位在瑞濱山上的台灣原生植物保種中心，選在20201111的特別節日來到山下的瑞濱國小，希望豎起一根根的樹苗，讓園區內的稀有樹種有更多在地人認識。

行政院農委會林業試驗所副所長吳孟玲表示，透過種樹活動，除了介紹全世界唯一生長在澎湖的澎湖決明，在蘭嶼生長的蘭嶼野茉莉等稀有植物，也教導孩子挖土坑的基本知識與摘除花盆的技巧，學生戴著此次贈送的國寶級活化石鐘萼木

布口罩，直說家人很少認識這種花，希望透過活動，以後能在校園內向居民展示原生植物的欣欣向榮。

台灣先正達公司總經理王美玲表示，台灣先正達公司今年成立滿20年，將實現社會責任，為孩子們種下的寶貴樹種做長期追蹤與救治服務，希望不只是種樹，更能讓樹種在瑞濱長久棲息下去。

澎湖 蘭嶼 國寶

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