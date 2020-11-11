貨櫃車開進國小校園！學童實測視野死角、內輪差危險區

高雄市小港區桂林國小臨近港口與工業廠區，貨櫃車等大型貨運車出入頻繁。校園今天開進了一輛大貨櫃車，讓小朋友體驗貨櫃車駕駛的視野死角、內輪差危險區域，走路或騎腳踏車時，一定要小心大車，以免發生意外。

高雄市監理所、高雄市政府警察局小港分局、高雄市汽車貨櫃YC產業發展協會與中華民國自行車協會，今天在桂林國小舉辦一場跨機關的交通安全宣導。桂林國小校長杜昌霖表示，高年級學童在假日或平時，常常會騎腳踏車，學校附近中安路上也經常有貨櫃車的出入，相當危險，希望藉這個活動，讓學生建立正確的自行車騎乘平衡技巧，以及了解貨櫃車視野死角及內輪差的危險區域在哪裡，知道了就可以避開危險，確保生命安全。

小朋友自己坐上貨櫃車的駕駛座，真的發現有許多視野死角是看不到人跟腳踏車、機車的。學童曾溢塏說，以為自己很會騎自行車，但在體驗的過程中竟然失敗，表示自己對自行車的操縱能力還要加強，要多練習以及在路上騎車也要更小心。

學童翁源鴻表示，今天看到櫃車司機在前庭真的轉彎，才短短不到5公尺，在貨櫃車視線死角及內輪差危險區域的每個三角錐都被輪胎壓扁，大家都驚叫出來，如果是真的人站在那裡就慘了，所以一定要與貨櫃車保持安全距離。

高雄市汽車貨櫃YC產業發展協會理事長田振清表示，很高興能配合活動派出貨櫃車到學校，藉由情境布置及實際演練，讓學生了解體驗危險區域在哪裡，以策安全。