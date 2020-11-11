小學數學考「一條不可能的線」網笑：出錯了吧？竟有人神解題

一名網友在「爆廢1公社」貼出小孩的功課，懷疑地問大家：「真有這種線嗎？」只見一名老師在第三大題「畫畫看」中寫著：「用尺畫出比8公分長，但又比7公分短的直線。」讓原PO一頭霧水，也令網友大喊：「老師，您累了嗎？」

一名家長昨(10)日晚間在「爆廢1公社」PO出孩子的作業，上網求教大家：「真有這種線嗎？」仔細看老師的出題要學生：「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線。」一度難倒不少網友，最後才發現老師出題寫錯的機率極高，可能將長與短兩字寫反了，正確答案約略是一條7.5公分的線，有網友澄清：「這道題目女兒日前才剛做過，老師真的寫錯了。」

不少大人直呼題目超難的同時，竟也有網友出示創意「解題正解」，討論熱烈。有網友指出：「斜線，線長9公分，兩直線中間間距6公分。」即是一條比8公分長，又比7公分短的直線。也有網友認為，只要用「比例尺」(畫一條五公分的線，每一公分標示2，比例上是十公分，實際是五公分)；或「路徑長跟位移」及「虛線」(間隔大一點整體超過八公分，但實線的部分加起來小於七公分)的概念，便能畫出這條神奇之線。

在眾多網友喊：「考倒我了！」紛紛TAG親朋好友也來解題之際，也有網友認為，「現在的教學都是腦筋急轉彎嗎？真是太有趣了！」、「台灣的孩子都被教笨了」。