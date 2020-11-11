快訊

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

黃豆到底能不能吃？教授告訴你黃豆是致癌還是抗癌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園南崁高中20歲 快閃晚會校慶婁峻碩、蔡永淳助陣

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市立南崁高中慶祝建校20周年校慶，舉辦快閃、晚會及校慶運動會熱鬧慶祝。圖／南崁高中提供
桃園市立南崁高中慶祝建校20周年校慶，舉辦快閃、晚會及校慶運動會熱鬧慶祝。圖／南崁高中提供

桃園市立南崁高中建校「20歲」了，校方將盛大舉行20周年校慶，校方今天上午表示，為慶祝20年校慶，校方自本月14日在高鐵桃園站、蘆竹台茂購物中心舉辦快閃活動拉開序幕，19日晚上在該校演藝廳舉辦校慶晚會請來饒舌歌手婁峻碩、迪士尼公主歌手蔡永淳精彩表演，21日20周年校慶運動會活動最高潮。

南崁高中表示，迎接20周年校慶， 校方本周六（14日）由熱舞社在高鐵桃園站舉辦街頭快閃表演，伴隨嘻哈音樂曲風演出，南高儀隊首次在台茂購物中心戶外圓形廣場表演，與民眾同樂同慶，洋溢青春活力，接著

19日晚上校慶晚會，學生成果表演外，藝人饒舌歌手婁峻碩、迪士尼公主歌手蔡永淳精彩表演，21日校慶運動會，歡迎家長、校友、社區民眾參與。

桃園市立南崁高中慶祝建校20周年校慶，舉辦快閃、晚會及校慶運動會熱鬧慶祝。圖／南崁高中提供
桃園市立南崁高中慶祝建校20周年校慶，舉辦快閃、晚會及校慶運動會熱鬧慶祝。圖／南崁高中提供

快閃 高鐵

延伸閱讀

城市到海島文創 鄭文燦：要有說故事能力

桃園社宅基地全面禁菸 人行道抽菸最高罰1萬元

雄女校慶 校友歡樂「30-40重聚」

雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚

相關新聞

小學數學考「一條不可能的線」網笑：出錯了吧？竟有人神解題

一名網友在「爆廢1公社」貼出小孩的功課，懷疑地問大家：「真有這種線嗎？」只見一名老師在第三大題「畫畫看」中寫著：「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線。」

影／蜘蛛竟變學校吉祥物 武崙國中全國科展常勝軍

今年全國中小學科展基隆成績亮眼，武崙國中學生拿下國中組生物科第一名，指導老師葉玉君老師更獲得五年科展優良指導教師，她長期...

國小造迷宮樂園 北市府推9座共融式遊戲場

北市政府教育局為了讓建安國小持續發展學校藝術教學特色，打造一座新穎的藝術教學綜合大樓，營造多元學習環境。教育局今表示建安...

國小數學考看時鐘…寫「11時06分」竟答錯 正確答案引激辯

國小數學課會教導小朋友如何看懂時鐘，一位家長在幫讀國小二年級的孩子訂正考卷時，發現依時鐘顯示，答案填寫「11時06分」，竟被老師說是錯誤的，家長不解發文問網友，引發熱議。

樂瘋了！全國校園最高3層樓溜滑梯啟用 全因學童求里長

全國校園最高的三層樓螺旋溜滑梯今天在高雄市鼓山區中山國小揭幕。小朋友們樂瘋了，一個個從9公尺高溜下來，再爬三層樓上去。會...

桃園南崁高中20歲 快閃晚會校慶婁峻碩、蔡永淳助陣

桃園市立南崁高中建校「20歲」了，校方將盛大舉行20周年校慶，校方今天上午表示，為慶祝20年校慶，校方自本月14日在高鐵...

校園會客室／蜘蛛天后 把校園昆蟲變科展題材

基隆武崙國中學生在今年全國中小學科展拿下國中組生物科第一名，指導老師葉玉君更獲得五年科展優良指導教師。葉玉君長期指導學生...

逆風少女安穩睡到天亮 獲田中鎮長盃寫作高中組第一名

「因為有痛的經驗照亮，快樂的本質才顯得澄明。」誠正中學彰化分校黃姓女學生，投稿參加今年田中鎮長盃閱讀心得寫作比賽，以敏銳...

桃園大坑小校機器人雙語教學 邊學邊玩學生回流

桃園市被稱「城市森林小學」的龜山區大坑國小偏遠小校，過去人口外流、學生銳減，自去年8月起成為雙語教學學校，小1、小2學生...

影／中小學客家藝文競賽全國總決賽 21日苗栗登場

「有閒來尞！」客委會、教育部及苗栗縣政府11月21日將在私立育達科技大學舉辦全國中小學客家藝文競賽總決賽，全台各地預計有...

因應新課綱培養科學素養 科賽培訓營南二中一較長短

台南二中結合中華民國物理教育學會、高雄大學科學教育中心舉辦「「2020科學競賽培訓營」，讓剛進入高中的學生知道如何進行科...

彰化民靖國小「雞」不可失命名 肯德雞和麥香雞奪冠

農業鄉孩子未必知道蔬菜與家禽的生長情形，彰化縣民靖國小學童今天採摘水耕蔬菜現煮湯圓，慶祝美感廁所啟用及兩隻校雞命名結果揭...

熱門新聞

一年15萬件校安通報、每天2.5位學生死亡 教育部回應了

逆風少女安穩睡到天亮 獲田中鎮長盃寫作高中組第一名

小學數學考「一條不可能的線」網笑：出錯了吧？竟有人神解題

情繫金門 楊忠禮家族再度捐500萬給金大

彰化民靖國小「雞」不可失命名 肯德雞和麥香雞奪冠

為明年併校暖身 陽明交大合辦醫療藝術展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。