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桃園南崁高中20歲 快閃晚會校慶婁峻碩、蔡永淳助陣
桃園市立南崁高中建校「20歲」了，校方將盛大舉行20周年校慶，校方今天上午表示，為慶祝20年校慶，校方自本月14日在高鐵桃園站、蘆竹台茂購物中心舉辦快閃活動拉開序幕，19日晚上在該校演藝廳舉辦校慶晚會請來饒舌歌手婁峻碩、迪士尼公主歌手蔡永淳精彩表演，21日20周年校慶運動會活動最高潮。
南崁高中表示，迎接20周年校慶， 校方本周六（14日）由熱舞社在高鐵桃園站舉辦街頭快閃表演，伴隨嘻哈音樂曲風演出，南高儀隊首次在台茂購物中心戶外圓形廣場表演，與民眾同樂同慶，洋溢青春活力，接著
19日晚上校慶晚會，學生成果表演外，藝人饒舌歌手婁峻碩、迪士尼公主歌手蔡永淳精彩表演，21日校慶運動會，歡迎家長、校友、社區民眾參與。
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