影／蜘蛛竟變學校吉祥物 武崙國中全國科展常勝軍

今年全國中小學科展基隆成績亮眼，武崙國中學生拿下國中組生物科第一名，指導老師葉玉君老師更獲得五年科展優良指導教師，她長期指導學生研究學校的蜘蛛，多年來，學生已六次在全國科展奪佳績，幕後最大功臣就是葉玉君，是學生眼中的「蜘蛛天后」，她讓人見人怕的蜘蛛，變成學校吉祥物。

校長辜雅珍表示，葉玉君是學生很中的「生物天后」，更是蜘蛛天后，對學生很細心，在生活和教學上都很有愛心和耐心，透過引導把學生的專長發揮出來。

「學生只要做越多，我就學越多。」葉玉君表示，指導學生除了解答學生的疑問外，自己學到更多，師生一起討論，共同的成長。學生的發問，不知不覺變成自己的養分，和學生一起玩科展，對自己而言是一件很開心快樂的事，和學生無話不談，大家丟出話題，一起思考。

學生上高中後，在科展遇到瓶頸都還再回學校問葉玉君，她說，很高興學生對科展研究更上層樓，今年她考上台灣大學生命科學系博士班深造，她不怕被學生問倒，因為她要和學生一起成長。

武崙國中靠近山區，校園常有蜘蛛出沒，原本討人厭，甚至讓人害怕的蜘蛛，卻成為學生研究的「好朋友」。生物老師葉玉君長期指導學生參加科展活動，多是以蜘蛛為研究主題，她帶領學生長時間野外觀察、設計各項實驗，探究蜘蛛、蛛網有很好成績。學生一代一代傳承蜘蛛觀察心得，成為學校科展的重要資源。

今年全國科展拿下生物組全國第一名，學生探討中型金蛛與長圓金蛛之隱帶生態功能，因為在打掃時發現窗戶「X」狀白色帶狀物，經不斷討論、實驗，才有完整的研究成果。近年武中在全國科展五次獲獎，都名列前茅，還有一次台灣國際科學展覽會，這支常勝家葉玉君功不可沒。