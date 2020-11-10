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影／中小學客家藝文競賽全國總決賽 21日苗栗登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府、客委會上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府、客委會上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術。記者胡蓬生／攝影

「有閒來尞！」客委會、教育部及苗栗縣政府11月21日將在私立育達科技大學舉辦全國中小學客家藝文競賽總決賽，全台各地預計有14個縣市90所國中小及幼兒園117隊參賽，將透過客語歌唱、口說藝術及戲劇表演等項目的競賽展現客家之美；苗栗縣10月間在這項競賽的中區初賽拿下11項特優，總成績再度蟬連第一名，21日的總決賽將與各縣市優勝隊伍一較高下，縣府歡迎民眾屆時踴躍觀賽，為各隊選手加油打氣。

苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤及縣內鄉鎮市長、學校校長多人上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀請竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術，邀約各縣市民眾當天到苗栗觀賞比賽及交流，同時暢遊苗栗的好山好水。

徐耀昌指出，苗栗是台灣的客家大縣，客家人口比率佔全縣近7成，18鄉鎮市全是客家文化發展重點區，縣府積極落實客語在日常生活，提高使用率，致力傳承與發揚客家語言，108年度推動客語為通行語執行成效評核，苗栗縣也拿下全國第一，總獎勵金高達1300萬元，今年全國中小學客家藝文競賽總決賽在苗栗，有近2000名參賽師生屆時齊聚苗栗，歡迎全國民眾一起來客家庄「坐聊！」

教育處長邱廷岳指出，苗栗縣持續投注心力推動母語教育，除正式課程之外，還積極推動「台灣母語日」、「客語沉浸式教學計畫」、「客語生活學校計畫」、「客語結合12年國教校訂課程計畫」發展學校本位特色課程，營造母語學習環境並深耕母語文化。這次受客委員會肯定，接下承辦國中小客家藝文競賽全國總決賽的重任，這是苗栗縣的光榮，教育處將繼續提升師生對客家文化的認同，更加促進校園使用母語的風氣，讓學生成為發揚本土文化之美的希望種子。

苗栗縣政府、客委會上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府、客委會上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤及縣內鄉鎮市長、學校校長多人上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤及縣內鄉鎮市長、學校校長多人上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府、客委會上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府、客委會上午連袂在縣府大廳為客家藝文競賽總決賽宣傳，並邀竹南國小、僑育國小學童表演歌舞及說唱藝術。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 客語 徐耀昌

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