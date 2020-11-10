為明年併校暖身 陽明交大合辦醫療藝術展

國立交通、陽明大學兩校即日起攜手在新竹鐵道藝術村推出為期近三周的「日常白 White Design Punk」展，內容包括典藏日治時期助產包、古董級兒童手術台、3D列印護具等物品，也為明年兩校合體率先發聲。新竹市府表示，近年透過美術館營運升級計畫，培育新銳策展人並推廣各項藝文活動，也建立學校與展館的橋樑，歡迎民眾來觀展。

市長林智堅說，感謝交大長期在教育學術上的協助，這次與陽明合辦的展覽結合醫療、科技、人文多重元素，是十分有趣的題目。同時感謝智邦基金會投入規畫鐵道藝術村展覽空間、文化局積極爭取經費，歡迎民眾一起來逛展。

文化局表示，「日常白White Design Punk—醫療、科技與人文的多重共構」包含「醫療典藏」、「健康空間」、「數位安康」、「生物藝術」、「藝術治療」五個不同主題，期待民眾看展之後，對當代醫療的相關議題不再有距離感，對往後世代醫療發展有更寬廣的想像。

「醫療典藏」展出日治時期助產士助產包、古董級嬰兒急救處理台，帶民眾走過台灣百年生產史；「健康空間」透過虛擬的窗戶和網路技術控制照明，讓使用者在理想的光環境中活動；「數位安康」展區可看到科技與設計結合，設計出比傳統技術更輕且防水的3D列印護具、或聽障者也能感受到的音樂節奏；「生物藝術」區則探討反思生物藝術議題；「藝術治療」區觀察科技介入醫療的現狀與未來發展。