彰化縣校園第一支猛禽棲架 香田國小引來「漢堡神偷」
彰化縣從2002年開始有黑翅鳶飛來繁殖，但保育過程多波折，二林鎮香田國小去年「土法煉鋼」製作棲架歡迎黑翅鳶，沒做成，今年邀請校友林義成製作並使用繩索技巧樹立高18公尺棲架，真的引來黑翅鳶棲息，未來可能裝置24小時監視錄影設備，把黑翅鳶生態變成學校特色教學的一環。
「來了，來了。」兩隻黑翅鳶在空中盤旋兩圈，一隻飛上棲架，另一隻俯衝到棲架下方的樹林。總務主任丁至璋說，數年前常在校門前的儒林路看見白色猛禽，經查閱資料，知道牠們是保育類的黑翅鳶。
去年丁至璋到二林鎮稻米產銷班參加會議，聽起農友討論台中市霧峰地區農民樹立棲架吸引黑翅鳶棲息，進而定居附近樹林，捕食農地老鼠，減少投藥殺鼠，保護農耕環境，二林地區農民也想仿效霧峰地區農民的作法。丁至璋帶回想法，在學區鄰近竹林砍竹製作棲架，發現接起的長竹架微彎，不適合當作棲架。
香田國小校友林義成自教育界退休，在雪霸國家公園擔任解說志工，平時熱心教授繩索技術，定期返回母校香田教小學弟、小學妹使用繩索攀樹，校長鄭培華請他協助，採用竹竿店販售的竹竿搭起18公尺棲架，不僅吸引黑翅鳶早晚都來棲息，學校警衛也看見大冠鷲等猛禽棲息。
猛禽棲架今年5月11日架設，尚未引導小朋友觀賞和了解黑翅鳶生態，校長鄭培華表示，教學團隊著手設計相關課程，請黑翅鳶當生態保育老師，從牠們的生活史認識台灣猛禽，及人類可以擅用天敵維持生態平衡。
黑翅鳶分布在中國華南沿海、金門，1999年台灣嘉義有了第一筆發現紀錄，可能是哨兵鳥，前來台灣探路，發現環境好，2001年第一筆繁殖紀錄出現在雲林縣，彰化縣二林鎮到大城鄉的海邊已超過百對繁殖，彰化縣野鳥學會過去18年也發現有人偷盜黑鳶翅的幼鳥及鳥蛋，很難抓到竊賊，可見生態保育之路並不輕鬆。黑翅鳶的眼周黑色如戴眼罩，像速食的漢堡神偷，校園教學時會用這樣的比喻激發兒童的學習興趣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言