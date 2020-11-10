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因應新課綱培養科學素養 科賽培訓營南二中一較長短

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南二中舉辦科學競賽培訓營，提升學生科學素養。記者鄭惠仁／攝影
南二中舉辦科學競賽培訓營，提升學生科學素養。記者鄭惠仁／攝影

台南二中結合中華民國物理教育學會、高雄大學科學教育中心舉辦「「2020科學競賽培訓營」，讓剛進入高中的學生知道如何進行科學題目的探索及議題的窄化，也教授學生如何協調安排賽事期程，能夠充分運用時間發揮最大效益。

校長林彥旭今天表示，這次科學競賽培訓營共有14所高中73名學生參加，內容以科學寫作、科展、小論文及物理辯論等國內科學賽事為主軸，邀集國內資深競賽評審、科展指導老師、科學寫作專家為高一高二學生進行兩天的密集訓練。

師資陣容有遠哲教育基金會吳原旭老師、家齊高中老師房樹生、嘉義協同中學老師何世明、前興國高中校長陳余各等。高雄大學師生也來教授網路唾手可得的免費科學軟體及工具使用，讓學生收穫滿滿。

林彥旭說，為提升學生臨場經驗，1個月前學生就必須先開始找題目並進行實驗與討論，為營隊活動的「科學實作競賽」進行準備，讓營隊活動除聽講也透過實作，發揮最大效益。

高雄大學科學教育中心理事長余進忠表示，自主學習是108課綱重要內涵，學生可彈性運用自主學習時間進行科學探究，並將成果透過各類科學賽事進行發表，如此可培養長期規畫劃及臨場反應能力，也為日後學業與職場工作奠基。這是高雄大學首次在校外籌辦科學競賽培訓營，為增進高中學生投入相關科學探究，未來將陸續在台中科博館、高雄醫學大學及全國各地辦理，為培育高中學生的科學素養盡份心力。

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