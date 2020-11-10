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彰化民靖國小「雞」不可失命名 肯德雞和麥香雞奪冠

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民靖國小的兩隻校雞飛上樹。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民靖國小的兩隻校雞飛上樹。記者簡慧珍／攝影

農業鄉孩子未必知道蔬菜與家禽的生長情形，彰化縣民靖國小學童今天採摘水耕蔬菜現煮湯圓，慶祝美感廁所啟用及兩隻校雞命名結果揭曉，一隻芳名「肯德雞」，另一隻芳名「麥香雞」，都將成為學校食農教育與生命教育的教材。

民靖國小即將建校68周年，近日喜氣洋洋布置校園，並舉辦系列活動，呈現學校和竹塘鄉農會合辦的四健會食農教育成果。上周全校36名學童發想校雞名字和投票，今天命名揭曉氣氛熱烈，肯德雞和麥香雞各5票，黑尾校雞叫做肯德雞，黃頸校雞是麥香雞，都不會淪為盤中飱，學校將飼養牠們直到終老。

贈送校雞的農民長庚也經營水耕蔬菜園，教導學生種水耕蔬菜，今天採收。「第一次採收蔬菜，非常開心。」學童梁品岑說，看到自己種的菜長那麼大，她很有成就感，希望學校繼續種，她和同學經常有新鮮蔬菜可吃。

學童在彩色採光罩底下一面享用湯圓，一面聽老師解說今天活動的意義，吃完了點心還會吃午餐，下午參觀竹塘鄉農會「歐米雅給」農特產品展售館，認識家鄉的農產，鄉農會另安排人員介紹信用部，認識金融體系運作。

校長李瑞緻表示，竹塘鄉盛產稻米，民靖國小的學區有多座洋菇場，另有校友會顧問莊季都經營蘭花園，校方以「米蘭菇鄉情．藝享民靖（明淨）心」作為校本主題，去年邀請校友莊孟引指導種植洋菇，借用家長會長莊政賢的洋菇場試種，今年進一步透過竹塘鄉農會提案，及縣政府補助食農教育經費，開闢水耕蔬菜園區、搭建簡易雞舍。

農民洪長庚本來先送一隻公雞，養在校園開放式雞籠沒幾天，只剩一些羽毛，學校推測可能變成流浪狗的食物。公雞「為校捐軀」後，洪長庚再送兩隻母雞，大概察覺夜間環境危險，牠們除了白天進食時間，大部分都在高約3公尺的榕樹樹枝上棲息，學校為牠們命名的活動稱為「雞不可失」，希望校雞陪伴小朋友成長。

彰化縣民靖國小師生今天歡喜採收水耕蔬菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民靖國小師生今天歡喜採收水耕蔬菜。記者簡慧珍／攝影

食農教育 長庚 農民

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