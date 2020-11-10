金馬獎影后謝盈萱母校 彰安國中舞蹈班辦成果發表會

成立30多年的彰安國中舞蹈班，是彰化縣第一所成立舞蹈班的國中，今年更拿到全縣的現代舞及民俗舞的雙料冠軍；彰安國中舞蹈班年度畢業成果發表會，是以「藝憶」主題，訂11月14日晚上7點在彰化縣政府演藝廳登場，校長林麗觀歡迎家長及社區民眾，一起來欣賞孩子們在舞台上精采的表現。

彰安國中輔導室主任陳詩靖表示，彰安國中舞蹈班是舞蹈愛好者的搖籃，培育過無數的人才，除了金馬獎影后謝盈萱外，也有畢業的學姐進入舞團，返校指點學弟妹，每年在全縣及全國的競賽中，舞蹈班都有出色的好成績；為了提供學生展現學習成果的舞台及藝術鑑賞的能力，每年辦理舞蹈班成果發表會，讓學生有機會盡情揮灑自我。

校長林麗觀說，今年舞蹈班成果發表會以「藝憶」為主題，透過一支又一支的曲目，用藝術創造美好的回憶。尤其是今年全球飽受新冠肺炎疫情肆虐，彰安舞蹈班有一位學生因此滯留中國大陸，差點回不來，所以師生期盼透過這場舞蹈盛宴，用「藝術撫慰疫情的不安」。

今年的舞碼豐富而多元，歷時2小時的演出，從東方的「維吾風情」「繡娘」到西方「芭蕾女孩的狂想」，從呈現內心糾結的「面心」到展現青春洋溢的「活力四射」及「俏丫頭」等，多支舞碼，分別由蕭家盈、吳亦淇、陸澤芸、江家豪、陳薇如等多位老師編舞指導。

陳詩靖指出，彰安國中今年拿到全縣的現代舞及民俗舞的雙料冠軍，此次發表會舞碼之一的「潮間共生」就是縣賽的其中一支舞碼，「潮間共生」以海洋螺貝生物為創意發想，透過孩子們在舞台上的豐富肢體表現，要讓觀眾能感受到海洋繽紛色彩與活潑的生命力，也期待透過藝術創作提醒觀眾珍惜海洋寶藏。