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國小數學考看時鐘…寫「11時06分」竟答錯 正確答案引激辯

聯合新聞網 / 綜合報導
國小數學考看時鐘，「正確答案」引發網友熱議。圖擷自《爆廢1公社》
國小數學考看時鐘，「正確答案」引發網友熱議。圖擷自《爆廢1公社》

國小數學課會教導小朋友如何看懂時鐘，一位家長在幫讀國小二年級的孩子訂正考卷時，發現依時鐘顯示，答案填寫「11時06分」，竟被老師說是錯誤的，家長不解發文問網友，引發熱議。

一位家長在《爆廢1公社》貼出國小二年級的數學考卷，表示依考題時鐘顯示填寫「11時06分」，卻被老師用紅筆圈出錯誤的，多寫了一個「0」；另一題寫「12時00分」也錯，正確應是「12時0分」。家長認為「考數學測驗學生看時鐘的能力，有需要這麼死板嗎？為何不能兩種寫法都對？

貼文一出引發熱議，許多人對於「正確答案」也不解，回應「手錶不也是這樣顯示的嗎？」、「傻眼到底哪裡錯」、「這個老師也太古板了」、「現在教育部的教學已經和我那個時代不一樣了」、「這是矯枉過正了吧」、「這樣教以後出社會會有問題」。

也有人認為「老師沒錯啊」、「不會有人講6歲叫06歲吧」、「時鐘顯示為『11時6分』寫作『11：06』，差別在前面是國語寫法，後面是數學顯示寫法」、「這邏輯不一樣啊」、「時、分，國字就要要這樣寫法」、「我剛問小二女兒，她說左邊是數字鐘（時鐘）要寫11時6分，右邊是電子鐘要寫11：06」、「看課本，以課本為主」。

教育部 數學

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