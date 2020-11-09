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只有這一天！11月10日世界科學日 海科館主題館免費參觀
基隆市建德國小學童今天到國立海洋科技博物館參加海洋職人體驗課程，化身海岸守護者──小小海巡員，穿梭在海科館館區及北台灣海防第一線，感受海巡人員專業的安全守護與學習海洋教育。明天是世界科學日，海科館有安排好玩的海洋科學市集，主題館更將開放民眾免費參觀。
基隆市政府舉辦「海洋百工──職人薈萃計畫」，結合海科館、海巡署等單位規劃跟著船長出海去、港的守護者引水人、海女養成記、喊價無敵的崁仔頂糶手、我是海洋科學家、小小海巡員6條職人體驗路線，帶領民眾陸續走訪基隆各海洋職場。
建德國小學生今天到海科館化身小小海巡員，他們穿上海巡「小橘操」制服，在海科館與海巡人員帶領下，穿梭在海科館及北台灣海防第一線，吸引許多民眾目光，直呼可愛。
海科館副館長林青海扮演船長，引導小朋友體驗學習，從認識水域遊憩安全的重要性，到前往長潭安檢所及港區海巡認設相關設備，了解海域安全守護的專業及重要性。
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