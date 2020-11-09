男童寫數學題「神解答5字」 網一看全笑瘋：回的太好了！

孩子的思維總令大人摸不著頭緒，經常出現令家長哭笑不得的行為，日前一名網友分享小學生的數學習題，題目是對於時間單位的換算和計算，殊不知答案處的「5個字」，讓網友看完全笑瘋「正解，根本天才啊！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出國小的數學習題「善允從宜蘭騎自行車到花蓮，花了7小時40分鐘，在下午5時到達花蓮，善允上午什麼時候從宜蘭出發」，原本題目要求時間的計算，但小孩在答案處寫上「你去問善允」，跳脫框架的思考讓原PO笑說「我姐朋友的兒子回答問題，我覺得答案是正確的啊！」

貼文引來千名網友按讚留言，「真有才，居然寫問善允去」、「沒毛病阿！唯一正解」、「我覺得可以過」、「這題回答的太好了！」、「善允就是忘記出發時間才來這裡找你麻煩」、「善允表示交通問題要請教交通警察」、「還好他沒有寫：我不認識善允」。