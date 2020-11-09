十三行博物館「亞洲酒文化特展」 移師台中盛大展出

新北市今年上半年在八里區十三行博物館展出「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，引起轟動，104天展期內吸引破4萬人次參觀。為讓更多民眾認識亞洲酒文化，即日起將移師台中文化部文化資產園區「藝文展覽館」展出，展期至110年2月28日，免費入場。

「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」匯集十三行博物館、國立歷史博物館及中央研究院民族所典藏的亞洲酒器及相關文物近60組件。

當中最特別展品包括西域的唐代夜光杯、屏東來義古樓部落的排灣族連杯，以及八里下罟坑遺址的歐洲酒瓶，從這些酒器可看出不同年代、不同人群獨特的酒文化及美學觀與工藝精髓。

十三行博物館館長陳春蘭表示，飲酒文化與各族群文化息息相關，演繹不同的文化語彙，而在八里、林口交界的海岸，罕見發現19世紀盛裝歐洲薑汁啤酒及琴酒的黃釉瓷瓶，顯示當時的北台灣即有與國際往來，值得一提的是，這些酒器目前仍在市面上流通，顯見飲酒文化傳承與保存有力。

文化部文化資產局局長施國隆表示，文化資產園區原來即為酒廠，園區的各個角落與氛圍具有濃濃的「酒味」，極度適合推出「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，尤其結合聲光效果的多項主題互動遊戲，也是這檔展覽的亮點，讓不能喝酒的孩子們，也能「玩酒」。