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小三生「愛在哪裡」成焦點　台東攝影展促台日學童交流

聯合報 / 記者陳弘逸／台東縣即時報導
台東縣馬蘭國小三年級的洪立哲（右）以母親打理一切大小事為主題，詮釋「愛在哪裡」。圖／馬蘭國小提供
台東縣馬蘭國小三年級的洪立哲（右）以母親打理一切大小事為主題，詮釋「愛在哪裡」。圖／馬蘭國小提供

台東縣政府教育處在台東轉運站辦「兒童攝影比賽成果暨交流展」，除展示縣內各國小學童得獎作品，還有來自日本北海道東川町學童攝影作品的共同聯展。本比賽共188件作品中，選出34件，其中，馬蘭國小三年級的洪立哲（8歲），分別在兩個不同組別獲得優勝，也成為這次攝影展焦點。

109年的台東兒童攝影比賽包含「風景組」、「人物組」及「敘事組」三個類組，分別有「風景組」90件作品、「人物組」62件及「敘事組」36件，共計188件作品參賽，最終選出34件得獎作品共有，於「台東縣兒童攝影比賽成果暨交流展」展出。

其中，馬蘭國小三年級的洪立哲（8歲），參加「風景組」以「瓶中壁虎」與「敘事組」的「愛在哪裡」分別獲得特優，其中，洪立哲以媽媽平常在家中打理一切大小事辛苦的一面為主題，並以5張照片來詮釋「愛在哪裡」，主題成為這次攝影展中的焦點。

縣府教育處長林政宏指出，自108學年開始，台東就邀請25名對攝影有興趣的老師參加攝影種子教師培訓，並將習得技能帶回各校指導，且在兒童攝影教學中，去除傳統攝影強調的技巧運用，轉而專注在影像本身的取得與內容探討，讓孩子試著用自己的角度看待影像並說出想法，進而透過鏡頭關懷生活周遭的人、事、物。

台東縣長饒慶鈴表示，原本活動將帶著優勝學童到日本北海道東川町交流，然而受疫情影響而中止，因此，改為將獲獎攝影作品的明信片寄回北海道東川町作為交流，另外也希望透過兒童攝影教育，讓學童能透過影像記錄學習關心身邊的事物。

獲獎的台灣學童作品，也將以明信片寄往日本北海道東川町交流。圖／台東縣政府提供
獲獎的台灣學童作品，也將以明信片寄往日本北海道東川町交流。圖／台東縣政府提供

攝影比賽 台東 北海道

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