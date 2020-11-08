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聯合盃作文大賽 台中偏鄉學校包遊覽車載學生參賽
聯合盃作文大賽第14屆台中區賽今天在中市明德中學登場，來自國小至高中職213所學校、共1432名好手報名參賽，透過聯合盃大型寫作賽事，檢測自我閱讀、寫作實力。
國小老師陳靖雯今年已是第12年陪學生參賽，當年帶學生投入聯合盃作文大賽，是因初期校處偏鄉，所以想開拓學生視野，原本只有人數是有個位數，現在是包遊覽車參加，她認為，同學參與聯合盃除了有趣，與各校同年級好手過招增加成就感、提升自信心，更閱意嘗試閱讀寫作。
神岡國小四年級學生高子婷說，一看到報名文宣，就主動報名參賽，首次報名又沒參加大比賽的經驗，只想知道自己的實力，所以報名。對國小中年級組題目「我想學的課程」因緊張而影響發揮，未來還是想報名參賽鄉，持續磨練。
東山高中高三學生林翊婷前年曾參賽，她表示，今年高中職組題目「離開的時候」易直接把情緒帶入內容中，所以好發揮，但表達須深刻，才能脫穎而出。參加聯合盃作文比賽，除增加寫作能力、應試經驗，都是大考時用得上。
各組別題目還有國小高年級組「我的充電站」國中七年級組「再試一下」國中八年級組「謠言風波」國中九年級組「一念之間」。
多年來共同主辦聯合盃作文大賽的明德中學校長林衍陞表示，長期配合聯合報推動台中學子的閱讀、寫作紮根，越來越多學生期待聯合盃的到來，驗證所學。明德中學自辦學以來，鎖定語文、藝術、科學為三大主軸培育學子競爭力。
今年度更不畏少子化挑戰，開辦明德中學附設雙語小學，招收國小一至五年級，從小學開始培育在校學生三大能力，減輕銜接國中之後面臨課業與各方面挑戰，林校長強調中文與英文並重，尤其重視閱讀理解。
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