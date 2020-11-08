影／幼兒體操競速賽幼童全力衝刺 獎牌設計別具巧思

場上的紅綠燈的綠燈亮起，小朋友們全力衝刺，挑戰場上各項體操關卡，2020屏衡盃幼兒體操競速賽，今天在信義國小登場，共有223名，2歲到8歲的幼童參與，還有從台中、台東參加的小朋友們，小朋友挑戰成功後，直呼「真好玩！」，今年獎牌設計別具巧思，若再參加12月19日舉辦的滑步車比賽，兩面獎牌還可以拼成一個寶可夢球的造型。

屏衡盃幼兒體操競速賽，今年是第三年舉辦，致力於舉辦各類型「幼兒運動賽事」，每年都會舉辦幼兒體操與滑步車比賽，讓孩子與父母親在競賽中一同成長，也推動幼兒體育。

屏東縣是體操大賽，競技體操在全國大型賽事表現亮眼，幼兒體操推動，體能遊戲老師唐于鈞說，幼童從小接觸體操，訓練孩子們平衡感、協調性，在闖關比賽過程中，小朋友動動腦，訓練大腦思考能力。

從台東來參賽4歲小朋友陳芷淇花33秒時間闖關成功，她開心的說「真好玩！我跑了33秒」，昨天練習時身體不適，今天狀態佳，跑出不錯成績，芷淇的外婆家在屏東，她也報名12月的滑步車比賽。