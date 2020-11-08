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親子自做麵包更美味 彰化文德國小實踐食農教育

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供

食農教育要從小扎根！位處在八卦山上的彰化縣芬園鄉文德國小，今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到文德國小，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。

芬園鄉文德國小目前有103名學生，參加今天活動的學生有15人，並有8名家長參加，在麵包師傅林尚逸的教導下，從揉麵糰到烘焙，大家都認真投入，現場瀰漫著麵包香。

芬園鄉農會黃翊愷總幹事說，芬園鄉是傳統的農業鄉鎮，芬園出產的農產質量都相當的好，但是就是缺乏包裝及行銷，有鑑於政府意識到食農教育的重要性，農會也透過四健會資源協助長期努力推展食育教育的文德國小，期待透過教育從小做起，進而影響大人及社區更多民眾，相信對芬園鄉的發展會更好。

校長李政穎也說，今天的「幸福農村推動計畫」活動，能夠引入麵包師傅教導文德的孩子及家長，從製作麵包開始的原料認識起，也學會什麼是天然食材及人工添加物、什麼是友善健康的食農作物、營養健康的均衡重要性等等，都是很好的學習體驗，重點是學員們最後能親手製作出好吃的麵包，那種滿足感是非常不一樣的。

六年級學生許祐嘉說：「揉麵糰最好玩也最特別了，而且要掌握麵糰的發酵過程真的很不容易，所以，我們應該要感謝每一份食物得來不易。」

校長李政穎表示，芬園鄉農會攜手文德國小執行「幸福農村推動計畫」，是要讓在地青年創業家有展現的舞台及機會，同時也是對青年返鄉創業有很大的鼓舞，創造產學合作很好的示範。

彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
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彰化縣芬園鄉文德國小今天上午透過芬園鄉農四健會「幸福農村推動計畫」，邀請到在地青年創業的麵包師傅林尚逸到校，教導親子製作簡單的小麵包，學子們學會自做麵包，吃起來更加味美，都樂不可支。圖／文德國小校長李政穎提供
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食農教育 親子

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