聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合盃作文大賽新竹區賽 國小到高中職逾2000人筆戰
聯合盃第14屆全國作文大賽新竹區初賽今天上午10點登場，雖今年受疫情影響，但報名參賽仍然十分踴躍，從國小到高中職，有2122名學生分組參賽，一早許多家長便載著子女來到考場竹光國中。
新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，聯合盃已邁入第14屆，今年是市府與聯合報合作辦理第3年，而參賽人數也逐年成長，去年吸引近3000人報名，市府在教育方面相當重視孩子閱讀習慣的養成，包含作文、寫作能力，希望透過這樣的賽事，加強新竹市孩子閱讀、寫作能力培養。
沈靜濤說，今年因應疫情，考場也特別強化防疫措施，為分散考生，初賽分為上、下午場，上午為國小中、高級高中職組，下午則為國中七、八九年級組，讓家長及學生都能安心參賽。
新竹市議員陳啟源也到場關心，他指出，人與人溝通需要表達能力，透過閱讀、寫作啟發思考，是一件美事，而孩子能多方面閱讀，提升個人思考能力，在創作文章上也會有更開闊的視野，議長許修睿也相當支持這樣的比賽，也感謝聯合報連續14年舉辦寫作比賽，盼在新竹區初賽脫穎而出的學生，在全國賽上也能勇奪佳績。
聯合報第14屆作文大賽各地區初賽，已於各地盛大展開，本屆決賽將於12月6日，在北、中、南同步舉辦，相關比賽資訊請參閱聯合盃作文大賽官網https://udncollege.udn.com/5653/。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言