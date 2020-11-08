聯合盃作文大賽新竹區賽 國小到高中職逾2000人筆戰

聯合盃第14屆全國作文大賽新竹區初賽今天上午10點登場，雖今年受疫情影響，但報名參賽仍然十分踴躍，從國小到高中職，有2122名學生分組參賽，一早許多家長便載著子女來到考場竹光國中。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，聯合盃已邁入第14屆，今年是市府與聯合報合作辦理第3年，而參賽人數也逐年成長，去年吸引近3000人報名，市府在教育方面相當重視孩子閱讀習慣的養成，包含作文、寫作能力，希望透過這樣的賽事，加強新竹市孩子閱讀、寫作能力培養。

沈靜濤說，今年因應疫情，考場也特別強化防疫措施，為分散考生，初賽分為上、下午場，上午為國小中、高級高中職組，下午則為國中七、八九年級組，讓家長及學生都能安心參賽。

新竹市議員陳啟源也到場關心，他指出，人與人溝通需要表達能力，透過閱讀、寫作啟發思考，是一件美事，而孩子能多方面閱讀，提升個人思考能力，在創作文章上也會有更開闊的視野，議長許修睿也相當支持這樣的比賽，也感謝聯合報連續14年舉辦寫作比賽，盼在新竹區初賽脫穎而出的學生，在全國賽上也能勇奪佳績。