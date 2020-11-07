法務部犯罪預防漫畫比賽 1600件作品激烈競爭

法務部舉辦109年暑期青少年兒童犯罪預防四格漫畫比賽，吸引高達1600件作品，今天舉行頒獎典禮。雲林斗六高中畢業的黃子芳以原始人酒駕為題發想作畫，贏得高中組第一名。

今年暑假後甫升大學的黃子芳自幼學畫，首次參與犯罪預防四格漫畫比賽即得獎。她以「酒後開車，災禍難測」為題，透過漫畫手法將讀者帶進想像中的原始人世界，並以詼諧手法倡導酒後不上路。

黃子芳說，酒駕事件時有所聞，因此結合原始人意象作畫，並揣摩、想像原始人酒駕模樣，透過漫畫呈現原始人因為沒有反酒駕觀念，酒後搭上木板車撞上石頭發生車禍，在石頭上留下「開車不喝酒，喝酒不開車」的血書，藉此警告後人勿酒駕。

這場名為「炎夏『漫』活，創意說『畫』」的暑期青少年兒童犯罪預防四格漫畫徵件活動邁入第9屆，今年由法務部、中華漫畫家協會、財團法人國語日報社、社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟等團體共同舉辦，中央通訊社承辦。

法務部指出，徵稿活動吸引全國各地國小、國中及高中（職）學生踴躍投稿，作品高達1600件，最後選出每組前3名及佳作7名，共計50名得獎者，競爭激烈。

頒獎典禮今天下午於台北市西門紅樓劇場登場，得獎學生與家長親自出席，法務部長蔡清祥也到場為得獎學子頒贈獎狀、獎品。

蔡清祥致詞時表示，希望法治教育能夠從小建立，所以法務部在暑假期間，舉辦四格漫畫徵件活動，讓學子透過尋找預防犯罪的繪畫靈感，將法治觀念深植心中。

他說，今年徵件盛況空前，作品高達1600件，參賽學生作品創作主題前3名，依序為毒品犯罪、酒駕肇事、竊盜犯罪；反霸凌也成為許多參賽者選擇的創作主題，代表學子開始重視校園中的犯罪預防。

法務部新聞稿指出，本次頒獎典禮結合犯罪被害人保護協會南投分會出版的「幸福森林」繪本新書發表會，「幸福森林」是南投著名伊達邵部落創意家林怡貝親手繪製，以台灣特有品種的貓頭鷹為主角，在溫馨的畫風中，呈現犯罪被害人保護協會提供給被害人的各種服務協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康