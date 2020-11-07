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五龍國小百年校慶 美感科技馬賽克牆首度亮相
新竹縣芎林鄉五龍國小今天舉行建校100周年校慶運動會，同時揭牌百周年紀念石碑及美感科技馬賽克拼貼藝術牆，傑出校友祥儀企業董事長蔡逢春今天也捐贈41輛Cagebot自走車，提供作為工業、電學、動力裝置教育；校長廖志崑則表示，五龍國小以美感及科技為發展目標，希望成為小而美的學校。
今天上午的校慶活動上，五龍國小及富興國小聯合帶來精彩的舞龍表演，還有北埔國中的舞獅表演祝賀，同時美感科技馬賽克拼貼藝術牆在校友見證下揭幕，具有傳承及未來科技創新發展意義，象徵學校未來發展方向和願景。
縣長楊文科上午也到場支持，並表示在現任校長廖志崑的領導下，歷屆校友們及全體師生的齊心努力、發揮眾智之下，未來五龍國小的學童將具備AI科技的學習競爭力，迎向充滿希望的璀燦未來，也相信各界支持打拼，芎林鄉未來一定可以翻轉。
五龍國小傑出校友，祥儀企業董事長蔡逢春為祝賀母校五龍國小百年校慶，在今年4月，就捐贈121套「Cagebot科技寶智能機器人教具」給五龍國小在內的新竹縣9所中小學，協助學校培養AI科技教育；今天也再捐贈母校41輛科技寶P5自走車、科技寶動力自走車及贊助機器人移動教室及大型機器人演出。
五龍國小校長廖志崑表示，五龍國小是小而美的學校，這5年來致力美感及科技雙主軸發展之下，才有今天的成果，希望到場來賓能慢慢地欣賞，因為每一個角落都有孩子的作品。
美感科技馬賽克拼貼藝術牆經李純琪老師指導下完成，學校師生運用藝文融入課程實施馬賽克拼貼合作，牆面大大的4個字「學美思慧」為中心，左右兩側20座機器人馬賽克拼貼圖像，象徵以人文的核心價值，結合科技元素的藝術牆為羽翼，締造教育世紀新里程。
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