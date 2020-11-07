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飢餓30！這群校長為弱勢童募款 騎鐵馬繞宜蘭

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭中小學校長響應飢餓三十活動，今天、明天將在宜蘭忍著飢餓騎車150公里，為弱勢童募款。記者張議晨／攝影
宜蘭中小學校長響應飢餓三十活動，今天、明天將在宜蘭忍著飢餓騎車150公里，為弱勢童募款。記者張議晨／攝影

「我騎車你作公益！」宜蘭退休校長鄭文嵐響應台灣世界展望會飢餓三十，相約幾名校長組織單車隊，今起以30小時不進食方式繞騎宜蘭縣，這段路總長約150公里，每騎1公里，希望募得10元。鄭文嵐笑說，校長偶爾需要應酬，讓大家餓肚子30小時騎車試試看，磨練自己兼做公益。

這支鐵馬車隊約有宜蘭30名國中、小學校長參與，義騎至今已經邁入第10個年頭，為世展會募得約210餘萬元。鐵馬隊緣起於鄭文嵐發起的讀書會，熱愛騎車的他們響應世展會飢餓三十活動，但挑戰更大，選擇在30小時內不進食騎車，為活動募款。

今天上午8時許，鐵馬隊從育才國小出發，預計在宜蘭縣境繞騎150公里，從最初的幾名教育界友人，發展10年來不僅更多校長、家長、學生響應，還有外縣市熱血民眾加入，讓鐵馬隊愈加壯大。

鄭文嵐說，台灣發展鄉土教育重點在於「與人親近」，鐵馬隊10年來走過宜蘭全境，走入宜蘭鄉間小路，由文史工作者莊文生沿途講述宜蘭風情，其實就是鄉土教育最好教材。

鄭文嵐說，世展會的飢餓三十活動，需忍受飢餓30小時，若加上騎乘單車，相當考驗個人意志力，學校校長偶爾要交際應酬，騎車讓他們體驗餓肚子30小時的過程，也是一種磨練，通過了就是建立自己的信心，「只要體力許可，就會一直辦下去」。

這趟義騎活動，預計明天抵達宜蘭縣史館，由縣長林姿妙迎接，於縣史館完成導覽後，將與鐵馬隊合騎最後一段行程，陪伴車隊到達終點。

宜蘭中小學校長響應飢餓三十活動，今天、明天將在宜蘭忍著飢餓騎車150公里，為弱勢童募款。記者張議晨／攝影
宜蘭中小學校長響應飢餓三十活動，今天、明天將在宜蘭忍著飢餓騎車150公里，為弱勢童募款。記者張議晨／攝影
宜蘭中小學校長響應飢餓三十活動，今天、明天將在宜蘭忍著飢餓騎車150公里，為弱勢童募款。記者張議晨／攝影
宜蘭中小學校長響應飢餓三十活動，今天、明天將在宜蘭忍著飢餓騎車150公里，為弱勢童募款。記者張議晨／攝影

飢餓三十 單車 文史工作者

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