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北市斜槓人生教育 成淵高中打造影展推「媒體課程」
台北市教育博覽會推出三大特色，共有126個攤位，主題針對國中到高中以及社區大學，分別為教學特色、斜槓主題舞台、產業協同合作。其中，最為特色是「斜槓」，成淵高中最為吸睛，把場地打造成影展，呈現學生的攝影作品與數位紀錄片等斜槓技能與知識。
台北市長柯文哲出席活動致詞也強調，「自己就是從醫生變成市長，這也算是斜槓，所以要讓學生能有跳槽能力，要讓他們去跨領域學習。」
成淵高中陳姓學生表示，學校開設的數位影音媒體創作選修課，高一上了數位媒體課程，學習到拍攝技巧，高二正進行微電影籌備，從中學到拍攝技巧與跟媒體設計，未來想往大眾傳播或廣電科系有幫助，提早學習認識這些技能。
成淵高中老師高郁凱指出，數位設計是未來學習與時代的趨勢，因此學校開設這門選修課，除了在一般課堂學到國英數等學科，也能培養到實際的技能，成為學生未來職涯發展的潛在技能，課程也會結合公民、歷史等學科知識。
高郁凱說，例如學生拍攝大稻埕古蹟或慰安婦微電影紀錄片，理解到歷史知識，這些作品也都參加比賽得獎，對學生未來升學或職涯都有幫助。
對於斜槓課程未來多元化，南華高中職業進修學校粽業組長徐允華表示，目前學校都很重視額外專長培養，也有在推動斜槓課程，南華上課體制很彈性，上午課程或者是夜間部，一週只要上兩日的課程，學生們的屬性多半為業界人士，像是餐廳員工、一般上班族等等，算是高中身份並且斜槓在工作上面，學校給予的專業比如美容科、資料處理科、觀光科、多媒體應用科。
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