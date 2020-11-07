快訊

誰來告訴川普認清敗選？親信想請伊凡卡夫妻出馬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市斜槓人生教育 成淵高中打造影展推「媒體課程」

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
成淵高中將場地打造成影展，讓學生額外學習大眾傳播技能。記者潘永鴻／攝影
成淵高中將場地打造成影展，讓學生額外學習大眾傳播技能。記者潘永鴻／攝影

台北市教育博覽會推出三大特色，共有126個攤位，主題針對國中到高中以及社區大學，分別為教學特色、斜槓主題舞台、產業協同合作。其中，最為特色是「斜槓」，成淵高中最為吸睛，把場地打造成影展，呈現學生的攝影作品與數位紀錄片等斜槓技能與知識。

台北市長柯文哲出席活動致詞也強調，「自己就是從醫生變成市長，這也算是斜槓，所以要讓學生能有跳槽能力，要讓他們去跨領域學習。」

成淵高中陳姓學生表示，學校開設的數位影音媒體創作選修課，高一上了數位媒體課程，學習到拍攝技巧，高二正進行微電影籌備，從中學到拍攝技巧與跟媒體設計，未來想往大眾傳播或廣電科系有幫助，提早學習認識這些技能。

成淵高中老師高郁凱指出，數位設計是未來學習與時代的趨勢，因此學校開設這門選修課，除了在一般課堂學到國英數等學科，也能培養到實際的技能，成為學生未來職涯發展的潛在技能，課程也會結合公民、歷史等學科知識。

高郁凱說，例如學生拍攝大稻埕古蹟或慰安婦微電影紀錄片，理解到歷史知識，這些作品也都參加比賽得獎，對學生未來升學或職涯都有幫助。

對於斜槓課程未來多元化，南華高中職業進修學校粽業組長徐允華表示，目前學校都很重視額外專長培養，也有在推動斜槓課程，南華上課體制很彈性，上午課程或者是夜間部，一週只要上兩日的課程，學生們的屬性多半為業界人士，像是餐廳員工、一般上班族等等，算是高中身份並且斜槓在工作上面，學校給予的專業比如美容科、資料處理科、觀光科、多媒體應用科。

北市斜槓教育，成淵高中推廣媒體課程。記者潘永鴻／攝影
北市斜槓教育，成淵高中推廣媒體課程。記者潘永鴻／攝影

斜槓 微電影 職涯

延伸閱讀

北市夜店殺警案拒入監遭通緝 主嫌蕭叡鴻落網

北市推斜槓教育 柯文哲：讓學生能有跳槽能力

五都均缺地 北市進駐成本高

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

相關新聞

五龍國小百年校慶 美感科技馬賽克牆首度亮相

新竹縣芎林鄉五龍國小今天舉行建校100周年校慶運動會，同時揭牌百周年紀念石碑及美感科技馬賽克拼貼藝術牆，傑出校友祥儀企業...

飢餓30！這群校長為弱勢童募款 騎鐵馬繞宜蘭

「我騎車你作公益！」宜蘭退休校長鄭文嵐響應台灣世界展望會飢餓三十，相約幾名校長組織單車隊，今起以30小時不進食方式繞騎宜...

北市斜槓人生教育 成淵高中打造影展推「媒體課程」

台北市教育博覽會推出三大特色，共有126個攤位，主題針對國中到高中以及社區大學，分別為教學特色、斜槓主題舞台、產業協同合...

苗縣卓蘭高中引進無人機課程 培育新農業人才

苗栗縣卓蘭高中近期與海洋大學合作，規劃無人機農藥噴灑技術人員培訓課程，讓學生接觸農業4.0技術，提升留鄉發展的動機

你中獎了嗎？ 台中低碳知識大會考逾2萬名學生響應

透過好玩、好學的遊戲寓教於樂，宣導太陽能、風力等再生能源的認識與運用，台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦「台中市低碳知識大...

北市新民雙語國小 生活中培養寫作力

聯合盃作文賽初賽正在各地展開，台北市私立新民雙語國小不只出借教室當考場，也鼓勵學生參賽。校長饒安邦表示，閱讀與寫作是訓練...

三縣市五校師生結伴挑戰合歡山 可惜差100公尺攻頂

高雄、台南與花蓮5校百餘名師生連袂挑戰縱走合歡山，原訂今天攻頂，因受颱風外圍環流影響，距合歡山峰頂僅百公尺即止步，雖沒能...

聖功女中教憂鬱防治 朋友支持與陪伴很重要

台南市天主教聖功女中為了照顧學生身心健康發展，舉辦憂鬱防治心理健康講座，今邀請擔任張老師義工超過20年的黃志勝講演「閃耀...

雄女明校慶 校友黃捷提前返校祝福重現逗趣招牌白眼

高雄女中明天慶祝創校96年校慶，自雄女畢業的高雄市議員黃捷今以校友身分回到母校，除勉勵學妹們勇於「打破體制」，也和學妹們...

台南校園廁所改造 師生：有如百貨公司

台南市教育局6年來持續改造學校20年以上的老舊廁所，已投入5億5千多萬元。其中上學年度獲教育部國教署補助1億餘元改造42...

綠能有成 北斗國中獲經部中區金獎　

彰化縣北斗國中在校舍屋頂種電，開闢科技智慧農場，回收雨水並在屋頂種電，培育學生綠色永續人文素養，獲得今年經濟部推動能源教...

台中福科國中爆滿年增500新生 立委議員成功爭取經費

西屯區福科國中因學區人口增多，計畫興建第三期校舍，總經費預估為5000餘萬元。立委張廖萬堅與議員林祈烽教育部國教署及市府...

熱門新聞

52歲的他 閉關8個月、寫200支筆 不動產估價師考到手

陸生讀碩班2個月卻收退學通知 批陸聯會「堵死」受教權

7校組文山聯盟惹議 政大學生會盼斟酌名稱

雄女明校慶 校友黃捷提前返校祝福重現逗趣招牌白眼

後疫情時代 考研究所近年新高

急補校安破網 教育部首站走訪這所大學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。