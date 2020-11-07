北市斜槓人生教育 成淵高中打造影展推「媒體課程」

台北市教育博覽會推出三大特色，共有126個攤位，主題針對國中到高中以及社區大學，分別為教學特色、斜槓主題舞台、產業協同合作。其中，最為特色是「斜槓」，成淵高中最為吸睛，把場地打造成影展，呈現學生的攝影作品與數位紀錄片等斜槓技能與知識。

台北市長柯文哲出席活動致詞也強調，「自己就是從醫生變成市長，這也算是斜槓，所以要讓學生能有跳槽能力，要讓他們去跨領域學習。」

成淵高中陳姓學生表示，學校開設的數位影音媒體創作選修課，高一上了數位媒體課程，學習到拍攝技巧，高二正進行微電影籌備，從中學到拍攝技巧與跟媒體設計，未來想往大眾傳播或廣電科系有幫助，提早學習認識這些技能。

成淵高中老師高郁凱指出，數位設計是未來學習與時代的趨勢，因此學校開設這門選修課，除了在一般課堂學到國英數等學科，也能培養到實際的技能，成為學生未來職涯發展的潛在技能，課程也會結合公民、歷史等學科知識。

高郁凱說，例如學生拍攝大稻埕古蹟或慰安婦微電影紀錄片，理解到歷史知識，這些作品也都參加比賽得獎，對學生未來升學或職涯都有幫助。