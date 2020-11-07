你中獎了嗎？ 台中低碳知識大會考逾2萬名學生響應

透過好玩、好學的遊戲寓教於樂，宣導太陽能、風力等再生能源的認識與運用，台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦「台中市低碳知識大會考」，在律師見證下抽出頭獎45萬元、禮券等豐富大獎，超過2000名學生成為幸運兒，讓環保低碳觀念向下扎根。

台中市政府秘書長黃崇典表示，低碳知識大會考總共吸引2萬2039名學子參加，國小學生參加最踴躍，新光國中、光德國中是這次活動參加人數最多的學校，讓學生學習相關低碳知識以外，老師也可在課堂中帶領學生參與測驗，深化環境永續教育，活動共抽出2410名幸運學子獲獎。

低碳城市推動辦公室指出，市府推動減碳措施三大主軸，包括「引風」替風留一條路、「增綠」全民推動植樹計畫、「留藍」建置滯洪池，透過活動讓學生從日常生活中落實節能減碳，例如隨手關燈、搭乘大眾運輸工具、響應蔬食等，共同為永續環境盡一份心力。

低碳城市推動辦公室進一步指出，相關中獎名單公告在台中市低碳大會考活動網站： https://reurl.cc/e8d42j ，中獎採簡訊及E-mail發送，中獎學生在完成身分驗證後，陸續寄發電子禮券，預計11月20日前發放完畢，如有問題可電洽：（04）23141323分機260吳先生。

低碳城市推動辦公室表示，台中市持續推動低碳城市，再生能源裝置容量全國最高達1587MW，其中，全國最大的太陽能發電公園在台中中央公園。

節電部分，台中市2018年至2019年住商部門的售電統計，節電成效為全國第一；綠色運輸方面電動公車193輛，全國最多；節水已完成廣設水資源回收中心11座，每日可處理污水量約26萬噸；植樹綠化方面，人均綠地面積達9.56㎡，全國第二，並設立全台首座原生樹種復育基地。