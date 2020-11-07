快訊

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

女大生案模仿效應？新北永和疑似出現隨機擄女攻擊行為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你中獎了嗎？ 台中低碳知識大會考逾2萬名學生響應

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦「台中市低碳知識大會考」，在律師見證下抽出頭獎45萬元、禮券等豐富大獎，超過2千名學生成為幸運兒，讓環保低碳觀念向下扎根。圖／台中市新聞局提供
台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦「台中市低碳知識大會考」，在律師見證下抽出頭獎45萬元、禮券等豐富大獎，超過2千名學生成為幸運兒，讓環保低碳觀念向下扎根。圖／台中市新聞局提供

透過好玩、好學的遊戲寓教於樂，宣導太陽能、風力等再生能源的認識與運用，台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦「台中市低碳知識大會考」，在律師見證下抽出頭獎45萬元、禮券等豐富大獎，超過2000名學生成為幸運兒，讓環保低碳觀念向下扎根。

台中市政府秘書長黃崇典表示，低碳知識大會考總共吸引2萬2039名學子參加，國小學生參加最踴躍，新光國中、光德國中是這次活動參加人數最多的學校，讓學生學習相關低碳知識以外，老師也可在課堂中帶領學生參與測驗，深化環境永續教育，活動共抽出2410名幸運學子獲獎。

低碳城市推動辦公室指出，市府推動減碳措施三大主軸，包括「引風」替風留一條路、「增綠」全民推動植樹計畫、「留藍」建置滯洪池，透過活動讓學生從日常生活中落實節能減碳，例如隨手關燈、搭乘大眾運輸工具、響應蔬食等，共同為永續環境盡一份心力。

低碳城市推動辦公室進一步指出，相關中獎名單公告在台中市低碳大會考活動網站： https://reurl.cc/e8d42j  ，中獎採簡訊及E-mail發送，中獎學生在完成身分驗證後，陸續寄發電子禮券，預計11月20日前發放完畢，如有問題可電洽：（04）23141323分機260吳先生。

低碳城市推動辦公室表示，台中市持續推動低碳城市，再生能源裝置容量全國最高達1587MW，其中，全國最大的太陽能發電公園在台中中央公園。

節電部分，台中市2018年至2019年住商部門的售電統計，節電成效為全國第一；綠色運輸方面電動公車193輛，全國最多；節水已完成廣設水資源回收中心11座，每日可處理污水量約26萬噸；植樹綠化方面，人均綠地面積達9.56㎡，全國第二，並設立全台首座原生樹種復育基地。

台中市 會考 再生能源

延伸閱讀

影／中市電動車格98%被占用 議員：拿開交通錐就能停

推廣低碳蔬食減碳 新竹市響應蔬食提升免疫力

台中市網路低碳知識大會考總獎金45萬元 等學子來挑戰

金門冠城租車捐電動機車給金大 響應校園推節能減碳

相關新聞

雄女明校慶 校友黃捷提前返校祝福重現逗趣招牌白眼

高雄女中明天慶祝創校96年校慶，自雄女畢業的高雄市議員黃捷今以校友身分回到母校，除勉勵學妹們勇於「打破體制」，也和學妹們...

台南校園廁所改造 師生：有如百貨公司

台南市教育局6年來持續改造學校20年以上的老舊廁所，已投入5億5千多萬元。其中上學年度獲教育部國教署補助1億餘元改造42...

你中獎了嗎？ 台中低碳知識大會考逾2萬名學生響應

透過好玩、好學的遊戲寓教於樂，宣導太陽能、風力等再生能源的認識與運用，台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦「台中市低碳知識大...

北市新民雙語國小 生活中培養寫作力

聯合盃作文賽初賽正在各地展開，台北市私立新民雙語國小不只出借教室當考場，也鼓勵學生參賽。校長饒安邦表示，閱讀與寫作是訓練...

三縣市五校師生結伴挑戰合歡山 可惜差100公尺攻頂

高雄、台南與花蓮5校百餘名師生連袂挑戰縱走合歡山，原訂今天攻頂，因受颱風外圍環流影響，距合歡山峰頂僅百公尺即止步，雖沒能...

聖功女中教憂鬱防治 朋友支持與陪伴很重要

台南市天主教聖功女中為了照顧學生身心健康發展，舉辦憂鬱防治心理健康講座，今邀請擔任張老師義工超過20年的黃志勝講演「閃耀...

綠能有成 北斗國中獲經部中區金獎　

彰化縣北斗國中在校舍屋頂種電，開闢科技智慧農場，回收雨水並在屋頂種電，培育學生綠色永續人文素養，獲得今年經濟部推動能源教...

台中福科國中爆滿年增500新生 立委議員成功爭取經費

西屯區福科國中因學區人口增多，計畫興建第三期校舍，總經費預估為5000餘萬元。立委張廖萬堅與議員林祈烽教育部國教署及市府...

青埔青園國小無校舍窘境 立委要求如期建成第一期校舍

中壢青埔地區近年人口持續移入，幼兒就學需求增加，桃園市府增設青園國小，因校舍預計2022年興建完成，與青埔國小暫借3間教...

高雄台南花蓮5國小生師異地共學 挑戰3417公尺合歡主峰

高雄市前鎮區瑞豐國小、花蓮縣壽豐鄉志學國小，與台南市七股區建功國小、七股國小與下營區甲中國小，5校進行跨縣市城鄉共學。各...

桃市學生音樂比賽 小學男、國中女榮獲鋼琴獨奏第一名

桃園市109學年度學生音樂比賽正如火如荼進行中，共有343場次，團體組211隊、個人組1055人參加，桃園文化國小學生呂...

校園雞舍也種電 北斗國中獲經濟部中區金獎

彰化縣北斗國中不但校舍屋頂種電，校園雞舍也種電，供應照明、降溫和空氣品質感測器的電力，落實屋頂種電的永續綠能教育理念，培...

熱門新聞

52歲的他 閉關8個月、寫200支筆 不動產估價師考到手

陸生讀碩班2個月卻收退學通知 批陸聯會「堵死」受教權

7校組文山聯盟惹議 政大學生會盼斟酌名稱

雄女明校慶 校友黃捷提前返校祝福重現逗趣招牌白眼

後疫情時代 考研究所近年新高

急補校安破網 教育部首站走訪這所大學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。