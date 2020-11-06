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北市新民雙語國小 生活中培養寫作力
聯合盃作文賽初賽正在各地展開，台北市私立新民雙語國小不只出借教室當考場，也鼓勵學生參賽。校長饒安邦表示，閱讀與寫作是訓練綜整能力的基本工，聯合盃作文賽是指標性的比賽，應以實際行動支持。
饒安邦指出，現在大家慣用手機、電腦，學生慣用同聲文、貼圖，口語及文字表達流於瑣碎、片面，想要找回學生能讀寫長文，融合分析、組織能力的寫作是非常好的練習方式。
為培養學生的寫作能力，新民國小從「閱讀、增加生活經驗」著手，各班有中英文圖書、每周閱讀課到圖書館看書，開設珠心算、球類、棋類等課程，每月安排校外參觀活動，豐富學生的生活經驗，也有助閱讀內容與生活經驗結合，建立多元思考、邏輯組織等能力。
新民還有每月的「桂冠獎」，老師選出當月最好的兩篇文章，請校長於朝會時頒獎，學生也能自選主題投稿，校方評選出的優秀作品，則頒發「妙筆獎」，所有得獎作品也會放上公告欄，讓同學觀摩。
新民的雙語班從小二就用英文寫周記，小三開始英文寫作，優秀作品同樣獲頒「桂冠獎」，且可能刊登在校刊《新民少年》。
跟其他獎項不同的是，桂冠獎、妙筆獎的獎品不是獎狀，而是「新民代幣」，學生可以在「榮譽扭蛋機」裡轉禮物，頭獎是一隻超大熊布偶，饒安邦說，上月有位轉到頭獎的學生，抱著熊布偶走進校長室，害羞的問校長：「我能不能跟你拍照？」
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