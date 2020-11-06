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奧萬大是南投楓的原鄉 周末舉辦賞楓野餐音樂會
奧萬大國家森林遊樂區是國內熱門的賞楓勝地，也是原住民族傳統的生活領域，南投林管處周末為串聯奧萬大與鄰近3村5部落的旅遊線，周六將舉辦奧萬大共好草地野餐音樂會，周日更在親愛村松林部落開幕啟用「布蘭原民市集」，帶動鄰近部落的整體發展，不但特別提供入園半票優待，歡迎國人把握賞楓良機。
每年秋冬之際，奧萬大園區的楓樹與各種變色葉植物紛紛轉黃變紅，繽紛美麗，吸引大量遊客前往欣賞，但過去遊客常僅為欣賞楓紅景觀而來，忽略當地多元、豐富的原住民文化，5年前起，南投林管處在親愛村松林部落設置了原民市集，並以部落舊稱「布蘭」為名，讓居民可以展示豐富多樣的原住民文化內涵，就近展售在地的農特產品。
處長李政賢表示，鄰近奧萬大森林遊樂區的親愛村為泰雅族及賽德克族，萬豐村、法治村（武界部落）為布農族卓社群，都富含多元的原住民文化特色與內涵，因而串聯奧萬大與鄰近部落的旅遊線，主動協助盤點部落自然人文與產業特色，打造具各部落特色的優質體驗行程。
11月7日草地野餐音樂會，將於奧萬大園區內大草坪舉行，邀請民眾在涼爽秋風下、坐在綠油油的草地上，品嘗在地「楓紅雞」特色製作而成的共好原味野餐，用味蕾感受部落的日常生活風采，輕鬆聆聽著布農族古調、傳統歌謠吟唱、原民樂器演奏、原民舞蹈演出等，感受最寫意的生活。
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