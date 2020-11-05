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高雄台南花蓮5國小生師異地共學 挑戰3417公尺合歡主峰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市前鎮區瑞豐國小師生抵達清境農場。準備與花蓮、台南的四校師生異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供
高雄市前鎮區瑞豐國小師生抵達清境農場。準備與花蓮、台南的四校師生異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供

高雄市前鎮區瑞豐國小、花蓮縣壽豐鄉志學國小，與台南市七股區建功國小、七股國小與下營區甲中國小，5校進行跨縣市城鄉共學。各校師生今天出發，在清境農場會合，6日要共同挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰，異地共學。

瑞豐國小團隊今天出發，校長曾振興表示，今年登峰的5校都不是山區學校，學生在生活中很少領會山的雄偉，透過這趟山野歷練的學習歷程，可開啟學生不一樣的眼界，也期待在過程中達成心與體的雙重自我超越。今年攀頂也增加些許難度，從合歡南峰縱走至主峰，路程約需3至4小時。

為了讓學生能順利完成人生中的初百岳，各校在行前除了加強師生體能，配合游泳、體育課登階課程、課間跑步跳繩等訓練外，也各自安排經驗豐富的登山講師到校分享，進行典範學習。5校在上個星期都邀請台灣第二位成功攀登「聖母峰」的女性詹喬愉，和小朋友分享踏入登山路的心路歷程，她並會擔任嚮導，沿途為小朋友解說高山動植物生態、合歡山人文歷史沿革。

曾振興說，台灣山林非常美麗，帶孩子走出教室，實施戶外教育學習更有感。5校師生今天下午已經抵達清境農場，和羊群玩得很開心，大家準備明天一大早從昆陽攀到合歡南峰，然後走合歡主峰步道攻項。

高雄市前鎮區瑞豐國小出發與花蓮、台南的四校師生會合，展開異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供
高雄市前鎮區瑞豐國小出發與花蓮、台南的四校師生會合，展開異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供
高雄市前鎮區瑞豐國小師生抵達清境農場。準備與花蓮、台南的四校師生異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供
高雄市前鎮區瑞豐國小師生抵達清境農場。準備與花蓮、台南的四校師生異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供
高雄市前鎮區瑞豐國小師生抵達清境農場。準備與花蓮、台南的四校師生異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供
高雄市前鎮區瑞豐國小師生抵達清境農場。準備與花蓮、台南的四校師生異地共學，挑戰攀登海拔3417公尺的合歡主峰。圖／瑞豐國小提供

清境 合歡山

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