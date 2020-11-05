校園雞舍也種電 北斗國中獲經濟部中區金獎

彰化縣北斗國中不但校舍屋頂種電，校園雞舍也種電，供應照明、降溫和空氣品質感測器的電力，落實屋頂種電的永續綠能教育理念，培育學生綠色永續人文素養，獲得今年度經濟部推動能源教育標竿獎中區金獎。

北斗國中配合彰化縣政府推動綠能政策，2015年在校舍頂屋種電，每年發電約63萬6000度，減少碳排放量41萬公斤。校方也推動食農教育，在運動場與校舍之間的空地開闢菜園種菜，政府評審委員到校勘查，認為使用的雞屎肥料成分不明，無法完全達到農作安全的目標，北斗國中兩年前在司令台的東側搭建雞舍，養蛋雞和肉雞生產雞屎製作校園蔬菜的有機肥。

校長郭佳文說，雞舍也可以很科技，學校教師寫計畫，申請補助15萬元設置雞舍太陽光電板，電力供應雞舍的照明、散熱，雞窩亮燈保溫，如果室溫超過攝氏30度，自動開啟電風扇的開關吹風，綠能也供電給空氣品質感測器，傳送監測數值到看板，學校根據顯示目前的空品放置空品顏色旗。

帶領學生照顧雞舍和菜園的指導老師蔡孟宏表示，科技雞舍約50隻雞，蛋雞居多，要生蛋就自行到產蛋區，不會生在地面，雞蛋相當乾淨，供給學校自辦午餐廚房使用，肉雞天然飼養，大概半年才長大，賣給校外雞販，所得購買雞飼料，以免寒暑假廚房休假，沒剩菜剩葉以致雞舍斷糧。

「學生對養雞很感興趣，希望擴大飼養規模，但雞舍太大恐怕延伸到堆肥區，緊鄰司令台，不太好。」校長郭佳文另外申請溫室做科技農業，多元發展，不要只養雞。打掃雞舍和養雞的學生史修一表示，養雞非常有趣，能紓解生活和求學的壓力，他規畫以後讀農業相關科系，工作兼顧興趣。