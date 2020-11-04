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逍遙園辦講座 藉古蹟修復攝影文學茶道體驗文化內涵
高雄市歷史建築「逍遙園」修復重生，80年來逍遙園有許多故事待被訴說，高雄市文化局在11、12月規畫一系列認識逍遙園的講座及文化體驗，帶領民眾從歷史、古蹟修復、攝影、文學、茶道、飲食文化等面向，探討逍遙園豐富的內涵。
歷史建築「逍遙園」為日治時期，日本華族大谷光瑞在高雄大港埔所建的農園別莊，1940年開園，歷經日治、戰後歲月的興衰，2010年登錄為歷史建築，歷經調查研究、修復設計、修復工程。
高雄市文化局長王文翠表示，11月7日首先登場的是《逍遙園與大谷光瑞：二十世紀的東亞與高雄》新書發表會，將帶領讀者一起深入大谷光瑞的世界，揭開逍遙園神秘的面紗。逍遙講座陣容堅強，特別邀請對逍遙園深入研究的專家學者，包括陳啟仁教授、楊玉姿副教授、林光浩建築師、黃朝煌老師、曾玉冰老師、倉本知明助理教授。
講座主題從各種視角切入探討逍遙園，從大谷光瑞的生平解碼逍遙園的建築基因，從大港埔崛起與變遷探討逍遙園的興築歷史，從影像紀錄看逍遙園與行仁新村，抽絲剝繭還原逍遙園的修復過程、從日本文學角度瞭解逍遙園住居空間與大谷光瑞的生活。
王文翠說，逍遙園建築特色，蘊含著居住者生活習慣與文化傳統，文化局進一步策畫4場日本傳統文化體驗工作坊，期透過茶道、花道、浴衣體驗、手機攝影等，讓民眾透過品茶體會茶道的意涵，親手插花過程，體會花道的精神，手作完成的作品帶回家擺設，浴衣體驗漫步在逍遙園，留下最美麗的影像及回憶。詳細資訊可上逍遙園Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/xiaoyaotakao/查詢。
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