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宜蘭學童拍片記錄家鄉故事 即起參與票選可望拿大獎
宜蘭縣政府今年邀請宜蘭縣內高中、國中、國小，參與「2020影像興樂園」影片拍攝企劃、後製等培訓課程，今起至9日舉辦網路人氣票選，民眾投下心中最佳作品，可抽專業錄音麥克後、三軸穩定器等大獎。
縣府文化局指出，每年影像興樂園計畫，是邀請學生剪輯出宜蘭在地故事，再由專業評審做評選，獲選作品還會至各鄉鎮放映，透過講座、培力活動，從小扎根、培養在地影視人才。
今年影像興樂園舉辦培訓及拍攝課程，包含北成國小、利澤國小、國華國中、頭城國中、三星國中、宜蘭高商、慈心華德福實驗高中共七校參與並投件比賽，拍攝屬於自己的影像故事。
文化局說，每部主題影片今起舉辦人氣票選，民眾至臉書「影像興樂園」，選擇喜愛作品投下寶貴一票，最大獎抽出錄音麥克風、口袋型三軸穩定器、威力導演一年版等35項獎品，最終成果將在14日於中興文創園區發表。
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