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教師帶起風氣　中壢自強國中飛鏢隊去年成軍成賽事黑馬

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市自強國中飛鏢隊教練郭子毓（中）指出，飛鏢屬於個人的運動，尤其注重心理素質。記者高宇震／攝影
桃園市自強國中飛鏢隊教練郭子毓（中）指出，飛鏢屬於個人的運動，尤其注重心理素質。記者高宇震／攝影

桃園市中壢區自強國中校內數名教師因熱衷飛鏢運動，去年7月成立飛鏢社，盼飛鏢運動向下扎根，得知全國師生盃飛鏢錦標賽事後，成立校隊，於今年2月首次出賽，奪學生組女生團體冠軍、教師組男女混雙冠軍等佳績，隊長學生林家鴻更於今年獨自出賽至正盃全國飛鏢錦標賽，獲全國第五名。

教練郭子毓為校內健康與體育科任老師，當初受校內數名熱愛飛鏢的教師影響，涉略飛鏢運動，後來自己也玩出興趣，他說，有老師自己在家有靶，練得勤，有的年紀大，擔心運動傷害，想換個比較安全的運動，自己在1年多前接觸飛鏢運動，時常到外面開的飛鏢店練習，持續精進技巧，鏢店老闆得知他是老師後，非常熱情，親自教導，也希望飛鏢運動藉由學校的推廣向下扎根。

飛鏢社(隊)訓練項目包括，空揮(基本動做練習)、打靶、結鏢等。郭子毓指出，飛鏢運動相對不挑身體素質，高矮胖瘦都能玩，但是屬於個人的運動，注重「心理素質」，除了要耐得住訓練過程的枯燥、寂寞，比賽中不能因一時的得失影響發揮，「學習與自己對話」，具備一顆運動員的心尤其重要。

飛鏢社目前共招收48名學生，校隊有25人。在校長蘇品如及行政團隊的努力下，引進飛鏢電子機台等訓練器材，並持續推廣、挖掘有興趣、有潛力的學生加入打鏢行列。飛鏢隊已磨鏢霍霍，備戰年底的全國師生盃飛鏢錦標競賽，希望再創佳績。

運動傷害 體育

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