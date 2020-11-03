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不是農校沒關係 暨大附中找對師傅讓廢溫室變科技農場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影

國立暨大附中和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業，結合「食農教育」與「STEAM」理念建置科技農場，更與在地青農學習應用實作，今年以「健康好蔬室」為題參加農委會全國四健作業組競賽榮獲中高組一等獎。

暨大附中指導老師駱奕帆指出，考量新課綱著重探究與實作的精神，教師團隊盼活化利用校內閒置溫室讓學生進行科技觀察，不僅符合新課綱需求，同時貼近埔里以農業為主的產業型態，經校方同意後便從食農教育與STEAM出發規畫課程。

「不是農校沒關係，找對師傅就好！」但暨大附中並非農校，對農業不在行，因此與埔里農會合作，共同規畫並設計課程，從食安延伸到科技農場建置、農地實務種植、地方創生應用、天然的琥珀糖或香草茶產製等，更找在地青農授課。

埔里農會四健指導員宋玉慧說，了解農業光靠理論行不通，實作才是王道，農會媒合青農、農改場等與學生互動，教導種植、用藥、病蟲害及益肥等至今，同時也協助活化閒置溫室，導入智慧農業建置成科技農場，透過手機就能遠端務農。

學生林海威說，用手機瞭解溫度、濕度和照度，還能遙控灌溉，並監視農作狀況，顛覆過去對農業既有印象；蘇予辰、黃佩婷則說，除科技務農，更動手研製純天然琥珀糖、香草茶，以地方創生結合埔里意象創作明信片、桌墊、T恤等文創品。

暨大附中校長張正彥也表示，因校區鄰近埔基醫院長照大樓，師生也將有機無毒栽種多種香草，調配成香草足浴包，並安排學生幫阿公阿嬤泡腳，享受足浴，將食農、教育結合長照落實「青銀共樂」，也讓學生從中學習服務長者。

國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中和埔里鎮農會以「健康好蔬室」為題榮獲全國四健作業組競賽中高組一等獎。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中和埔里鎮農會以「健康好蔬室」為題榮獲全國四健作業組競賽中高組一等獎。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中師生和南投縣埔里鎮農會合作活化校內閒置溫室，更開發導入智慧農業。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中和埔里鎮農會以「健康好蔬室」為題榮獲全國四健作業組競賽中高組一等獎。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中和埔里鎮農會以「健康好蔬室」為題榮獲全國四健作業組競賽中高組一等獎。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中學生栽種有機無毒香草，並調配成香草足浴包幫長輩泡腳。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中學生栽種有機無毒香草，並調配成香草足浴包幫長輩泡腳。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中學生栽種有機無毒香草，並調配成香草足浴包。記者賴香珊／攝影
國立暨大附中學生栽種有機無毒香草，並調配成香草足浴包。記者賴香珊／攝影

埔里 食農教育 青農

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