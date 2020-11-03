桃園復旦高中家長會長交接 賴清德肯定辦學績效

桃園市私立復旦高中昨晚在學校相輝堂舉辦第36、37任家長會長交接與副會長、常委、委員授證典禮，新任會長林瑞祥（啟鼎國際公司董事長）、卸任會長范城土（城乙物流股份有限公司董事長）強調持續做復旦高中後盾，也祝福復旦辦學績效保持領先。

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、桃園市檢察長王俊力、台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁、台灣金融研訓院院長黃崇哲、台灣金聯資產管理公司總經理郭進文、台灣中小企業銀行副總經理林昌育都到場祝賀，肯定復旦辦學績效。

賴清德稱許新任會長林是成功的企業家，也肯定復旦高中繼承復旦大學傳統，自1958年旅臺校友因為想要恢復母校「學術獨立、思想自由」的傳統，在台灣（桃園）創辦復旦高中，歷屆董事會成員都是有志於教育的復旦大學校友，與臺灣復旦畢業的校友們擔任，出錢出力卻不支領薪水，實屬不易。

賴清德也肯定復旦高中現任校長段台民，不但是復旦中學校友，畢業後攻讀東吳大學數學系，後來又在資策會、國立師範大學、清華大學、政治大學深造和獲得元智大學碩士學位，回到母校後歷經教師、組長、主任、秘書職務，最後接任校長資歷完整。段校長辦學不遺餘力，學生品格品、學業兼具，復旦高中在全國學測、指考、國中會考成績更是名列前茅，他代表蔡英文總統祝福復旦高中。校運昌隆。

鄭文燦感謝所有復旦家長對教育事務的關心，同心協力一起讓桃園學子們受教育品質提升，並讓學校與家長建立良好的溝通橋樑，使學校正向發展，讓家長與學校親密配合，達成親、師、生三贏的局面。

鄭文燦也肯定復旦的辦學，在所有學校的辦學評鑑中，復旦是唯一獲得績優的私立學校，相當值得肯定。復旦高中不但國中部升學全市第一，在高中升學上也名列前茅，面對少子化，復旦高中的招生可以滿招，每班都招滿47人最高名額上限相當難得，連北桃園地區的許多家長也將子女送到復旦就讀，在座的家長包括林瑞祥會長的子女都是如此。

鄭文燦也提到復旦高中周邊的乙未公園、圖書館建設即將於明年完工，未來除有地下停車場，地面上有公園設施，考量復旦校車數量多道路狹小，市府日後會拓寬道路，有效改善交通問題。

新任會長林瑞祥表示，接任家長會會長一職是一份榮譽，也是一份責任，一定會盡心盡力把這份工作做好，他特別感謝家長會成員有出錢出力，更強調若學校有需要家長會協助的，一定會全力支持學校。

段台民校長說，復旦高中目前學生3392人，是全國規模最大的私立完全中學，在場所有家長可以作證，復旦是全桃園收費最低的私立學校。辦學上，復旦重視學生發展並非學店，因此鼓勵師生參與社團、公益、志工服務活動，今年有老師獲得國教署杏壇芬芳獎。