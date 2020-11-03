全國高中外語群英日語簡報競賽 中山工商論生命奪雙冠

由教育部外語群科中心舉辦的「109學年度全國高級中等學校外語群英日語簡報競賽」，10月29日在台南高商舉行，全程以英、日語進行簡報，選手簡報時間5分鐘，評審委員立即進行詢答5分鐘，難度頗高。中山工商應用英語組學生陳偉聰和姚依彤，應用日語組吳佳恩、伍妙樺，分別由指導老師余至秦、林美夙協助下，以「生命」作為主題，兩隊表現搶眼，台風穩健，對答如流，獲得裁判青睞，奪得英、日語組雙冠王。

學生姚依彤和陳偉聰從小就對語文有興趣，這次選擇「生命教育」中終極關懷的死亡議題作主題，兩人年紀輕，人生閱歷尚淺、死亡議題資料搜集不易，再加上兩人生命觀有很大差異，簡報內容磨合過程挫折不斷，最後選擇以台灣與迦納的喪禮觀念作為簡報內容，才漸入佳境。

姚依彤表示，台灣人和迦納人對喪禮定義南轅北轍，台灣人沉重悲傷，迦納人認為是自然且值得開心的事，更是一生中最隆重的儀式，他們決定以幽默愉快的方式去詮釋生命的終止。決賽當天，陳偉聰穿圍巾與拖鞋，十足迦納人打扮，簡報前兩人還演了一段小劇場，詼諧的橋段，逗得評審們開懷大笑，以輕鬆方式詮釋嚴肅的議題，最終奪冠。

學生吳佳恩從小就喜歡日本文化，從電視劇、電影、歌曲及動漫中學習單字，吳佳恩、伍妙樺兩人搭檔，起初對「生命」主題也摸不著頭緒，後來從自己的生命經驗中，找到了與最近很夯的「角落生物」的共同點。以這些角色為簡報內容，來闡述角色雖不起眼，但都有其生命的優點與價值，決賽時兩人身穿「角落生物」上衣登場，主題明確又貼切生活，獲得裁判一致好評。