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竹縣台灣閱讀節7日開跑 可兌換限量悠遊卡圖書借閱證
新竹縣文化局攜手全縣14所公共圖書館，共同舉辦「閱讀新風味－2020新竹縣台灣閱讀節暨閱進校園」系列活動，包含讀冊集章兌好獎、親子閱讀互動工作坊、主題書展等，自11月7日開跑至12月19日，也首次進入國小辦理24場公圖資源推廣講座。另外，自活動起只要年度借閱滿50冊的讀者，還可兌換限量2萬張的悠遊卡圖書借閱證，歡迎熱愛閱讀的民眾把握機會。
文化局長田昭容表示，為擴大辦理台灣閱讀節，新竹縣公共圖書館首次進入校園辦理講座，希望透過「閱進校園」，讓孩童了解縣內各館的特色及服務，主動學習愛上閱讀；民眾還能兌換悠遊卡圖書借閱證，成人及兒童限量各1萬張，成人只須年度借閱滿50冊，就可憑身分證明文件至文化局圖書館兌換，學齡兒童則須配合繳交5篇閱讀心得。
至於讀冊集章兌好獎活動，民眾可在就近分館索取活動集章本，有紀念章及活動章2種，紀念章部分無年齡限制，只要參訪竹縣14所公共圖書館，並在單館借閱3本以上書籍即可獲1個章，集滿8個章就可兌換限量文青帆布袋。
活動章則專為兒童精心設計，限12歲以下兒童參與，如尖石圖書館可體驗泰雅族傳統工藝DIY、竹北圖書館推出故事加桌遊活動等，只要全程參與各圖書館的特色活動即可獲1個章，集滿8個章，就可兌換閱讀新風味Q版造型杯，活動報名方式可上網搜尋各分館臉書粉絲專頁或電洽各分館。
12月19日當天將串聯教育處及新竹縣國中小學喜閱節，在文化局圖書館廣場及文化廣場，辦理成果發表展並設有50攤閱讀創意市集，包括親子共闖閱讀趣、音樂戲劇歡樂派、傳統木偶戲劇、好書交換等。詳情可至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」(https://www.facebook.com/hchcc.gov)查詢。
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