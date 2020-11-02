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網紅世代教養調查：7成小孩每天看YouTube超過1小時 僅4成家長知道小孩追什麼Youtuber

聯合新聞網 / 文／親子天下提供

台灣從2014年迎接首位百萬訂閱YouTuber蔡阿嘎開始，根據YouTube統計，直到今年六月止，已有65位百萬訂閱的YouTuber及1250位十萬以上訂閱的YouTuber。這群具有廣大影響力的YouTuber究竟有多紅？數位時代孩子們到底在追逐些什麼？父母又該如何走入他們的世界，引領他們正確前行呢？

親子天下為了更貼近數位孩子的世代，分別針對全台小學五年級至高中三年級學生、家長進行實體及網路問卷調查。

發現一：YouTube成為青少年的生活日常，但家長不知道小孩在追什麼

調查發現超過7成以上(表1)的青少年觀看一小時以上的影片，並且有81%(表2)會訂閱喜愛的YouTube頻道並追蹤，儘管如此，卻有6成的家長不知道孩子們追蹤、訂閱的YouTuber是誰(表3)，並且有79%(表4)的家長認為小孩每天看YouTube的合理時間是1小時以下，顯示家長與青少年的實際行為截然不同。

社會學者李明璁指出：「家長們要接受，新世代的孩子的確就是一個跟以前截然不同的樣子。」數位世代出生的孩子們，從小掛在網路上，他們大量消費影音、追網紅，他們上網跟不同社群進行互動連結，對新世代而言就是他們的常態。

發現二：家長擔心孩子缺乏辨別力，但青少年也不是照單全收

釐清家長們對孩子看YouTube或追網紅最真實的擔心為何，主要原因為(表5)：「耽誤太多正經事的時間」(56%)、「視力變差」(50%)、「缺乏辨別力，分不清楚是節目效果還是真實情境」(46%)、「無法學習到有意義的知識(46%)。

然而，進一步了解，青少年們並不會完全相信YouTuber的發言，被問到「是否相信你最喜愛的 YouTuber 所拍的內容及言論為真」時，則有高達82％(表6)的青少年回答不會完全相信，其中，有超過一半(表7)的青少年表示會再另外查證。

國立交通大學教育研究所教授劉奕蘭認為，由於網紅所呈現的內容都很誇張、獵奇，或是無聊到小孩看得出來這是「效果」，反而不會當真，「太誇張孩子會認為是假的，反而是網路上的假訊息還比較難分辨。

發現三：青少年為展現自我當網紅，名利非首要考量

本次調查發現有近四分之一的青少年想當YouTuber(表9)，家長部分，有超過半數(表8)認為，孩子想當YouTuber是為了「賺錢」，42％的家長認為孩子是想出名，名與利的收穫，顯然呼應不少人對網紅這份職業的想像。

但是實際調查青少年想當網紅的動機，則多和「自我」有關。有43％(表10)的小學生回答，想展現自己的特殊才藝；有48％的國中生則回答想表達自己的想法或觀點；有45％的高中生回答為了記錄生活。出名與賺錢，反而不是他們的首要考量。

當被問及父母是否支持他們成為YouTuber？僅26%(表11)的父母表示支持，另有高達62%的青少年表示父母不知道他們想成為YouTuber，足見親子間的落差。

追網紅乍看是滿足娛樂至上的感官需求，然而對青少年而言，有更深層的發展和認知需求，劉奕蘭認為，青春少年進入青春期性荷爾蒙分泌後，此階段正逐步構成「自我認同」，他們透過網紅流行文化的追求，去形塑對自我的認知和存在感。父母即使不能認同，建議也去了解孩子的喜好，才有機會在過程中給予正確的引導。

調查說明

①青少年觀看 YouTube 影音調查，調查對象為全台小五至高三學生；樣本數 3,028 份；調查時間為 6/2 ∼ 7/2； 調查執行為《天下雜誌》調查中心熊毅晰、張育瑄、《親子天下》媒體中心張益勤、黃怡菁。

②青少年觀看 YouTube 影音父母意見網路調查，調查對象為小五至高三學生之家長；樣本數513 份；調查時間為 9/10 ∼ 10/15；調查執行為《親子天下》媒體中心張益勤、黃怡菁。

※本文由親子天下授權報導，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《親子天下網站》

YouTuber 網紅

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