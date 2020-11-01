花蓮馬太林部落拼貼藝術亮相 盼為地方帶來經濟價值

野生畫家優席夫和原住民藝術家陳明智等人合作，利用磁磚、碎玻璃及石頭等，在花蓮玉里馬太林部落的教會牆面創作馬賽克拼貼藝術，歷經3個多月、部落族人手工黏貼，長約30公尺長的牆面在今天正式公開亮相。優席夫表示，藝術和文化不只是自己欣賞，也能為部落帶來經濟價值。

馬太林部落今天邀請原民歌手阿洛、表演藝術團體等，為新創作的牆面唱歌跳舞慶祝，場面歡樂，並由部落頭目陳昌生祈福獻祭儀式，紀念藝術牆面落成。

陳明智說，第一次跟優席夫合作有壓力，在拼貼創作過程互相磨合，幸好溝通後非常順利，這幅是部落居民一起完成牆面創作。拼貼畫早期部落傳統捕魚文化，代表族人在太陽底下快樂的捕魚，目前完成一面牆，另一半還需要政府經費繼續創作。

「在地文化就是國際文化」優席夫表示，在逐漸沒落的部落裡，藝術文化是復興的重要元素，以前在愛丁堡留學時，看到愛丁堡國際藝術節的成功，認為家鄉也可以利用藝術文化創造經濟價值，因此發起創作拼貼藝術牆面想法，並由部落藝術家負責創作。