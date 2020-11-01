聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮馬太林部落拼貼藝術亮相 盼為地方帶來經濟價值
野生畫家優席夫和原住民藝術家陳明智等人合作，利用磁磚、碎玻璃及石頭等，在花蓮玉里馬太林部落的教會牆面創作馬賽克拼貼藝術，歷經3個多月、部落族人手工黏貼，長約30公尺長的牆面在今天正式公開亮相。優席夫表示，藝術和文化不只是自己欣賞，也能為部落帶來經濟價值。
馬太林部落今天邀請原民歌手阿洛、表演藝術團體等，為新創作的牆面唱歌跳舞慶祝，場面歡樂，並由部落頭目陳昌生祈福獻祭儀式，紀念藝術牆面落成。
陳明智說，第一次跟優席夫合作有壓力，在拼貼創作過程互相磨合，幸好溝通後非常順利，這幅是部落居民一起完成牆面創作。拼貼畫早期部落傳統捕魚文化，代表族人在太陽底下快樂的捕魚，目前完成一面牆，另一半還需要政府經費繼續創作。
「在地文化就是國際文化」優席夫表示，在逐漸沒落的部落裡，藝術文化是復興的重要元素，以前在愛丁堡留學時，看到愛丁堡國際藝術節的成功，認為家鄉也可以利用藝術文化創造經濟價值，因此發起創作拼貼藝術牆面想法，並由部落藝術家負責創作。
他說，在尚未正式公開亮前，中華航空國內線的華信航空，還將以這面藝術牆，當作該航空公司11、12月份的空中雜誌封面，希望設計的作品，成為193線的亮點吸引觀光熱潮，創造新興部落產業的可能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言