苗栗市營養午餐補助獨排建臺 家長投訴差別待遇

苗栗市國中、小營養午餐補助，今年8月31日新學期上路，獨排全市唯一私立學校建臺高中國中部，部分家長向聯合報系投訴，市公所自治條例並沒有限定僅有縣立國中、小學生，卻以實施要點限縮，逾越母法自治條例的限制，質疑同是市民卻有差別待遇！

市公所回應指出，苗栗市補助學生營養午餐自治條例是原則性規定，補助學生營養午餐實施要點限縮補助縣立國中、小學，並未牴觸母法規定。

市公所8月31日起補助縣立8所國小、3所國中7100多名學生，補助每人每餐20元，建臺家長羅小姐等人遲遲未接到申請補助通知，最近向市公所查詢，才知道被排除補助，他們向聯合報系投訴指出，補助學生營養午餐自治條例對象是設籍滿2年以上，就讀苗栗市國中、小學生，執行時建臺卻沒份。

他們說，實施要點限縮對象到縣立國中、小學生，逾越自治條例所未有的限制及負擔，且公所制定政策前應已做過完善的評估及數據分析，如果符合自治條例的申請資格，即為市民應有的福利，理應要發給，如果不符合資格，依據又為何？他們不能接受同為市民，卻有如此差別待遇。