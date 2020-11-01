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教育部南光高中辦科學營 陸官教授帶領探究實作

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
教育部南光高中辦科學營，與會學生探究實作歷程。圖／校方提供
教育部南光高中辦科學營，與會學生探究實作歷程。圖／校方提供

「教育部高中探究實作暨科普闖關科學競賽營」在台南新營南光高中登場，由陸軍官校教授洪偉清、黄仁偉邀請屏東大學劉岱泯教授科教團隊與學校合作，吸引近240名師生參加，透過化繁為簡，將生硬科普教育更貼地氣，與會師生上了寶貴一課。

這項科學競賽營昨起登場，也遴選60位南光高中學生參加志工培訓，活動特色結合IYPT題目，作為探究實作主題，並以生活上常見的物理現象與事物設計種科普闖關結合力學、光學、聲學、電學、磁學、電磁波、能量轉換及流體力學等類別，藉由團體合作競賽與闖關方式實施，由學生動手做親自體會以瞭解其中的科學原理與概念。

而 科普闖關課程共安排有15關：1.反射拼圖、2.乒乓陀螺、3.薩克森計時碗、4.終極密碼5.猜猜我是誰、6.變頻擺音管、7.吸管火箭、8.繩上球、9.迴旋飛鏢、10.搖擺杯、11.空中陀螺、12.迴旋飛機、13.鉛筆導線、14.共振磁鐵、15.隔空辯字。

過程中除科普闖關探究實作競賽，尚有簡報製作、實驗筆記繳交、簡報成果報告與心得分享，為自己搭建更豐富的學習舞台與歷程。

南光高中校長洪丙丁說，為讓學子獲得體驗探究實作學習機會，積極爭取聯盟總召陸官大學部主任洪偉清教授所帶領的團隊蒞校推辦科學營活動，提供學子共同參加此優質活動機會。更感謝陸官將科技部科普計劃及屏東大學教育資源帶來學校，讓南光學子有機會體驗探究實作歷程。

屏東 吸管 大學教育

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