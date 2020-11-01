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助原民學生適應校園生活 竹北高中成立「溪畔原家」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北高中校長陳瑞榮表示，為了進一步了解原民學生的生活及教育狀況，去年他偕同學校主任、家長會及校務顧問團，拜會尖石鄉公所、尖石國中、尖石國小。圖／竹北高中提供
竹北高中校長陳瑞榮表示，為了進一步了解原民學生的生活及教育狀況，去年他偕同學校主任、家長會及校務顧問團，拜會尖石鄉公所、尖石國中、尖石國小。圖／竹北高中提供

為了讓離鄉到都市學校就讀的原住民族學生，能在校園中有「家」的感覺，國立竹北高中成立「溪畔原家」，透過Line群組加強聯繫，並舉辦生活經驗分享活動，讓學長姐陪伴學弟妹，走過學業與認同的適應期，凝聚校內原住民學生情感，提升其課業成就，協助銜接未來升學規畫。

竹北高中校長陳瑞榮表示，校內有40多名原住民，大多來自尖石、五峰和大竹東地區，這些學生經由免試入學，包括國中會考、甄選入學、安置就學進入該校就讀並住宿，為了進一步了解原民學生的生活及教育狀況，去年他偕同學校主任、家長會及校務顧問團，拜會尖石鄉公所、尖石國中、尖石國小。

返校後成立了「溪畔原家」家族，如同大學家族制，讓高年級的原住民族學長姐陪伴學弟妹，走過新生活環境和學業的適應期；開學後，校方也進一步邀集這些學生成立家族Line群組、進行生活學習問卷調查，讓他們面對面交流，同時也邀請原住民族校友回校分享心路歷程。

陳瑞榮說，竹北高中的原住民族同學都是來自各部落的未來菁英，剛進高中部分學生難免出現城鄉差距、適應不良的情況，但只要走過學習的適應期，未來都是台灣原住民族的生力軍；他也分享今年校內11名原民畢業生，有2名考上台灣大學，共8名考取台大、清大、台科大等國立學校。

同樣是原住民的老師謝毓萱也以過來人的經驗說，原住民生在高中求學時期會經過許多的心情上的轉折，尤其高一時期同時面對原住民加分身份、課業壓力以及生活適應等種種因素而打擊自信心，但原住民生擁有自己族群賦予的先天條件以及樂觀態度，往往能夠在自己的專長能力上有所發揮，提升成就感。

參加溪畔原家的高二學生温瀅穎說，她從小跟著家人在山下發展，鮮少有機會參與家鄉的文化活動，身邊同儕大多又以平地人為主，導致她對於自身「族群意識」產生極大化的偏差，很高興在進入竹北高中後加入「溪畔原家」，像個大家庭，讓她能夠修正自己對於自身文化、背景的看法，一路走來有師長和學長姐的鼓勵，才得以度過艱困的過渡期。

為了讓離鄉到都市學校就讀的原住民族學生，能在校園中有「家」的感覺，國立竹北高中成立「溪畔原家」，舉辦生活經驗分享活動。圖／竹北高中提供
為了讓離鄉到都市學校就讀的原住民族學生，能在校園中有「家」的感覺，國立竹北高中成立「溪畔原家」，舉辦生活經驗分享活動。圖／竹北高中提供

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