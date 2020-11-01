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台東中小學田徑對抗賽暨大隊接力 4項破大會紀錄

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣109中小學田徑對抗賽暨大隊接力，在縣立體育場展開為期2天競賽。圖／台東縣府提供
台東縣109中小學田徑對抗賽暨大隊接力，在縣立體育場展開為期2天競賽。圖／台東縣府提供

台東縣109中小學田徑對抗賽暨大隊接力展開為期2天競賽，參加人數計1650名運動好手及隊職員齊聚田徑場是歷年來參賽隊伍最多的一次賽會，典禮由縣府秘書長陳明仁主持。結果首日就有4項4人次打破大會紀錄。

開幕典禮於上午8時20分由仁愛國小所組成的啦啦隊揭開熱力序幕，並由8名女學生手持會旗進場，台東體中高中部陽語慎進行運動員宣誓，特別感謝各級學校師長及教練對選手的指導與支持，台東縣也傾力推動運動，喚起全民對運動強身的重視，並從基層培育運動人才。

陳明仁表示，縣府已積極爭取到109年全國身心障礙國民運動會11月27日到30日在台東縣辦理，針對體育場館與設施，提出改善計畫，提供所有縣內愛好運動的好手們，有優質且具規模的運動場館，提高全縣運動的競爭力，培育更好的選手，讓台東成為國內重要的運動大縣。

首日大破大會紀錄的有高中女子組鐵餅決賽台東高中許惠筑，成績31公尺16，破大會30公尺73紀錄、國中女子組標槍決賽關山國中王禹甯，以35公尺56成績，破自以去年所創34公尺46紀錄、高中女子組100公尺跨欄台東體中高中部陽語慎，成績13秒87，破林詩亭於104年跑出的14秒34紀錄、高中女子組100公尺決賽台東體中高中部方怡真，成績12.16，破台東高中陳涵於101年保持12秒28原大會紀錄。

開幕典禮於上午8點20分由仁愛國小所組成的啦啦隊揭開熱力序幕。圖／台東縣府提供
開幕典禮於上午8點20分由仁愛國小所組成的啦啦隊揭開熱力序幕。圖／台東縣府提供

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