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8歲以下足球大賽在雲林開打 49支小小球隊賽況激烈

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈。記者蔡維斌／攝影

「迷你足球賽在雲林開賽了！」雲林縣土庫鎮馬光國小舉辦一場迷你足球賽，來自全縣共49支隊伍達450名小球將，全都是8歲以下經過訓練的的足球悍將，同場尬球，不論球技或體力，搶球或閃人，還頗有球星架式，賽況激烈，場場精彩。

場地、草皮、球員技術、評審都比照正規球賽，小球將一下場，展現活力，有人還想學大球星馬拉杜納來一記「倒掛金勾」射門，卻有力無技，摔得滾地翻，引來滿場笑聲。

迷你足球賽以遊戲為主、競技為輔，分6歲（U6）幼兒組及8歲（U8）國小組，設計安全及趣味性規則，場地設有充氣保險圍欄、人造草皮球場，酷炫又安全，為鼓勵孩子愛足球，這場大賽還是人人有獎，每位孩子都有獎狀，為自己成長人生留下珍貴記錄。

今年是第2年足賽，參賽隊數達49隊，比去年成長快2倍，可見足球是小朋友的最愛，也受家長的支持，雲林縣長張麗善今天親臨主持開球，她表示，希望透過迷你足球賽能吸引更多鄉親來支持，從樂趣中培育孩子對足賽的興趣，說不定將來還能因這項迷你足賽，培育出國際級球星。

雲林縣議員也是雲林足球委員會主委王鈺齊表示，除了迷你足球賽，還辦理「種子師資培訓營」，透過短期培訓，提升教師的幼兒足球教育知能技術，改善國內足球基礎教材，協助建立初學幼童對足球運動正確認識和興趣，帶動足球風氣。

今天開賽典禮，球場人潮滿滿，觀賽的觀眾也不少，甚有家長組成啦啦隊，縣長張麗善、縣議長沈宗隆、足球委員會主委也是議員王鈺齊、議員黃文祥、體育會理事長郭志恆、春暉堂基金會創辦人楊宗訓等人共同開球，讓這場賽事顯得隆重熱鬧。

迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈，雲林縣長張麗善親臨主持開球。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈，雲林縣長張麗善親臨主持開球。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈，也帶動雲林足球風氣。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈，也帶動雲林足球風氣。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈。記者蔡維斌／攝影
迷你足球賽今天在馬光國小登場，49支球隊賽況激烈。記者蔡維斌／攝影

足球 張麗善

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