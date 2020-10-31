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僑泰「守護神」最資深教官退伍 師生千人歡呼送別
台中市僑泰高中教官謝德順平日愛護學生，師生對他都十分肯定，大家知道他後天要退伍，昨天是最後一天在學校，秘密的籌畫了歡送會，當他進到辦公室時，校長和師生一行人湧入辦公室，給了他個驚喜，接著全校學生也站在走廊上為他歡呼，還自製了一張大獎狀送給他，並為他獻花，幾度也讓他紅了眼眶。
校長温順德今在群組發出了當天的，許多人都留言向謝德順致意。温順德說，謝德順從軍32年，但其中有10年奉獻給了僑泰，是僑泰高中資歷最深的教官。
他說，謝德順平日不僅守護校園安全，更是師生間的潤滑劑，協助老師解決問題，無怨無悔的付出，深受師生愛戴，堪稱僑泰的「守護神」，也是學生們的人生導師。
就讀東華大學的學生自治會前會長王廷豐為了參加這場歡送會，特別從花蓮趕搭第一班火車轉高鐵回台中。他表示高二時因自治會會務繁忙，影響課業成績，導致家人不諒解，在迷惘焦慮的當下，謝教官告訴他：「冒險令人焦慮，但不冒險令人失去自我。」這句話讓他堅定信念，勇於接受挑戰，走出人生低潮。
廣設科老師許雅惠說，謝教官關心學生就像家人，發現學生沒吃早餐，馬上把自己的餐點給學生，而且他非常有同理心，面對迷惘不安或不慎犯錯的學生，只要在耳邊輕聲幾句，孩子就立刻紅了眼眶，謝教官可說是輔導學生的高手。
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