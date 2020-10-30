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新北光仁中學無人機 獲塞浦路斯發明獎金牌

聯合報 / 教育事業部
光仁中學國中部學生（左一、二）在「台灣創新技術博覽會」，向大學生介紹改造的無人機。圖／光仁中學提供
光仁中學國中部學生（左一、二）在「台灣創新技術博覽會」，向大學生介紹改造的無人機。圖／光仁中學提供

新北市光仁中學科學發明班今年以「AI無人機」獲得塞浦路斯國際發明展的金牌獎，科學班老師陳懷德說，雖然今年歐洲因疫情改為線上參展，但他已與學生約好，疫情緩和後，要一起飛去塞浦路斯，與其他參賽者交流。

2015年，陳懷德在在光仁創立科學發明社團，一開始只有4名學生，當時發明的作品都是偏機械、結構性的大型作品，後來有更多學生加入，社團擴大成「發明班」，陳懷德也引進包括人工智慧、無人機、程式等領域的材料，2年前更獲新北教育局加速器計劃挹注經費與資源，科學發明班不僅跨校、跨學制，也讓學生跨出課本、開拓眼界。

說到獲得金牌獎的「AI無人機」，源於科學班學長吳安藤的好奇。目前高二的吳安藤在去年總統大選時發現，同一個造勢晚會，不同政黨、媒體計算出來的人數出入很大，他想，如果先以無人機空拍，再由AI統計人數，是不是就能得到最正確的數字？

隨即科學班即投入改造無人機，但一開始的誤判率高到讓人氣餒，學生這才意識到：AI需要海量數據練習演算，沒有大數據的他們，只能慢慢修正；從「教」電腦辨識人頭，調整無人機拍照高度、減少光線的反射，才將準確率提高到七成多，但學員仍不滿足，科學班成員之一的國二生孫偉峻說，直到在無人機上增配紅外線功能後，準確率才往前一大步。

發明班成立第一年就多次參加國際發明展，從瑞士日內瓦、美國匹茲堡到矽谷，都曾留下足跡，也帶回獎牌。今年雖然飛不出去，陳懷德仍把握機會，帶學生參加台灣創新技術博覽會、全國科展等，他鼓勵學生把握說明的機會，了解作品的優缺點與找出進步的方法，透過與同好、技術人員的交流，擴增專業知識，培養實力。

陳懷德（右四）帶著光仁中學科學班從手作Maker，到無人機、AI，不斷擴大嘗試範圍。圖／光仁中學提供
陳懷德（右四）帶著光仁中學科學班從手作Maker，到無人機、AI，不斷擴大嘗試範圍。圖／光仁中學提供
光仁中學科學班的學生早期試做的抓娃娃機，已成班上的古董紀念品。圖╱光仁中學提供
光仁中學科學班的學生早期試做的抓娃娃機，已成班上的古董紀念品。圖╱光仁中學提供
６年來，光仁中學科學發明班從社團變成特別班，學員相處如家人。圖／光仁中學提供
６年來，光仁中學科學發明班從社團變成特別班，學員相處如家人。圖／光仁中學提供

AI 發明展

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