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不搗蛋！ 萬里幼兒園萬聖節走秀還發糖

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園萬聖節分享愛不搗蛋的理念，小朋友盛裝用隨手可得的素材打扮走訪各個機關。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園萬聖節分享愛不搗蛋的理念，小朋友盛裝用隨手可得的素材打扮走訪各個機關。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立萬里幼兒園萬聖節都會在帶著學童裝扮之餘帶入一些不一樣的教育理念，今年延續分享愛不搗蛋的理念，再加入環保觀念，小朋友盛裝用隨手可得的素材打扮走訪各個機關，表演完不但不要糖果還要發糖給辛苦堅守崗位的叔叔阿姨們。

萬里區長粘雪琴說，小朋友第一站就來到區公所，在公所唱唱跳跳帶給各課室的叔叔阿姨們還有區長一大早滿滿的活力，結束了超萌又帶點鬼靈精怪的舞蹈之後，孩子們分組爭相的把手上的糖果發送給公所的叔叔阿姨們，透過萬聖節學習到施比受更快樂。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，除了分享愛不搗蛋之外，回到學校裡孩子們開始了走秀的行程，自信的展現自我，活動的最後終於頒發給每一位小朋友挑選過的糖果，市立萬里幼兒園也期待透過分享愛不搗蛋不要糖的萬聖節，讓小朋友體會到分享的快樂，以及糖果該如何挑選守護自己的健康。

萬里 幼兒園 萬聖節

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