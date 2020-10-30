汐止國中添新車 棒球隊出賽訓練好方便

汐止國中棒球隊成立20年屢創佳績，隊員們不畏風雨努力練習，一直以來要出去比賽因為沒有交通工具，都得租遊覽車或是請家長載，實在很不方便，新北市議員張錦豪也以建議款260萬元，為學校添購一部21人座的校車，讓小選手們移地訓練或是比賽，更方便。

汐止國中校長吳慧蘭表示，學校棒球隊常都要到戶外訓練，但是，因為學校沒有交通車，常都要家長來接送，相當麻煩而且我們也擔心危險性，這次很感謝張錦豪議員幫學校添購交通車，讓棒球隊未來在練習或是出去比賽的時候有交通工具，相當的方便。

全新校車終於來到汐止國中，大家排隊上車體驗，因為，球員常常得做戶外訓練、或是出去比賽，現在一台車可以搞定，坐上全新的車子，隊員都好開心。

新北市議員張錦豪指出，一直以來都在推動汐止的棒球三級制，從國小、國中到高中，我們希望能夠爭取更多的資源給學校，汐止國中一直都有反應有交通車的需求，交通車除了平常的使用之外，也有跟學校建議不是只有一兩位教練去考駕照，這樣以後學校有其他社團或是其他活動需要，能夠更妥善利用這部交通車。