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南女中圖資藝文館落成 社區新地標建築

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中圖資藝文館南棟1樓為圖書館，設備新穎，提供更完善讀書空間。記者鄭惠仁／攝影
台南女中圖資藝文館南棟1樓為圖書館，設備新穎，提供更完善讀書空間。記者鄭惠仁／攝影

台南女中今天舉行圖資藝文館落成典禮，該館為圖書館與演藝廳的複合機能建築，總工程費1.53億元。校長鄭文儀表示，圖資藝文館是南女的新地標建築，提供豐富多元且即時新穎的實體與虛擬學習資源和藝文服務，嘉惠學生。

「圖資藝文館」為5層樓建築，包含南棟圖書館及北棟演藝廳，南棟1F為圖書館、2、3樓F為各學科教師辦公室、3F以上合計有3間綜合專科教室、3間資訊教室、2間討論室、1間研討室，以及預計可容納120人的「國際會議廳」。

鄭文儀表示，新圖書館將服務角色由傳統「以書為主體」的概念，轉變為「以學習為主體」的理念，並將學習活動分為圖書資源學習、網路學習與藝文學習，整棟建築扮演數位學習、自主學習、師生共學的功能。「北棟」演藝廳為藝文交流活動與展演空間，預計可容納350人（預計明年7月裝修完工）。

南北兩棟統籌運用相關行政與設備資源，以提供知識的典藏、學習、傳播與交流的整合服務，並提供音樂班及台南藝文展演活動空間。而原圖書館的空間騰空後，將規畫為學生團體活動及社團空間，預計明年6月裝修完工。

今天的落成典禮，由校長鄭文儀與家長會長杜玉玲、志工團長陳麗虹、校友會理事長楊淑芬、議長郭信良、立委陳亭妃、前校長陳修平、黃光明等人見證歷史性的一刻。

台南女中今天舉行圖資藝文館落成典禮。記者鄭惠仁／攝影
台南女中今天舉行圖資藝文館落成典禮。記者鄭惠仁／攝影

圖書館 建築 郭信良

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