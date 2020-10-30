蘇澳國小120歲生日 將席開百桌慶祝學校「呷百二」

宜蘭縣蘇澳國小慶祝120歲生日，今上午校方安排學生到學校發源地蘇澳晉安宮尋根，預計11月7日舉辦校慶大會，當天中午「辦桌大團圓」，慶祝學校生日快樂。

1900年成立的蘇澳國小，最早是借用晉安宮開課，1911年遷到現址，創校至今120年，這次校慶主題「蘇澳國小呷百二，文武雙全滿滿是」；校方說，校慶不僅不僅傳承雙甲子歷史，也要透過雙語及數位科技教學創新永續。

今30日的校方安排校慶創意踩街，將帶領師生到蘇澳晉安宮溯源，辦理尋根祈福儀式，並點取教育聖火帶回學校，11月5到7日，學校圖書館，展出歷屆畢業紀念冊、老舊照片暨文物。