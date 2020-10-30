聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇澳國小120歲生日 將席開百桌慶祝學校「呷百二」
宜蘭縣蘇澳國小慶祝120歲生日，今上午校方安排學生到學校發源地蘇澳晉安宮尋根，預計11月7日舉辦校慶大會，當天中午「辦桌大團圓」，慶祝學校生日快樂。
1900年成立的蘇澳國小，最早是借用晉安宮開課，1911年遷到現址，創校至今120年，這次校慶主題「蘇澳國小呷百二，文武雙全滿滿是」；校方說，校慶不僅不僅傳承雙甲子歷史，也要透過雙語及數位科技教學創新永續。
今30日的校方安排校慶創意踩街，將帶領師生到蘇澳晉安宮溯源，辦理尋根祈福儀式，並點取教育聖火帶回學校，11月5到7日，學校圖書館，展出歷屆畢業紀念冊、老舊照片暨文物。
11月7日校慶大會有歡樂120園遊會、念戀蘇澳憶兒時闖關打卡、雙甲子慶生儀式，中午辦桌餐敘，還邀請畢業校友返校開同學會，中午預計席開百桌，慶祝學校「呷百二」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言