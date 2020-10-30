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傀儡花作者醫師陳耀昌 「原民的台灣史從屏東開始」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀。記者劉星君／攝影
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀。記者劉星君／攝影

公視旗艦歷史大劇「斯卡羅」改編醫師陳耀昌長篇小說「傀儡花」，全劇主場景在屏東縣實地拍攝。屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀，陳耀昌說「原住民的台灣史是從屏東開始」。

陳耀昌說，「傀儡花」是描述屏東部落與美國衝突的故事。影響台灣歷史的兩次船難都在屏東，羅妹號事件、琉球漂民事件，「兩個事件不是無關聯的獨立事件」。

「漢人的台灣史從台南開始，原住民的台灣史從屏東開始」陳耀昌說，他到屏東田野調查幾乎當天來回，有些地方地圖找不到，過程中「祖靈在帶路」。

「屏東旅遊賣點應該加入歷史」陳耀昌說，墾丁、出火都有其歷史性的意義，斯卡羅中人物潘文杰、朱雷、伊沙等了解他們事蹟，港口茶、港溪水歷史連結，屏東的部落文化，像是斯卡羅族群、大龜文族群、牡丹／高士族群等，旅遊應與文化、歷史結合，屏東是影響台灣最主要的縣份，排灣族是影響台灣史最重要的族群。

公視歷史大劇「斯卡羅」改編自陳耀昌「台灣文學獎」金典獎長篇同名小說「傀儡花」，故事以1867年「羅妹號事件」為主題，描述琅𤩝十八社大股頭卓杞篤(Tou-ke-tok)和法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂「南岬之盟」的歷史事件。

屏東大學指出，第7屆屏東文學國際學術研討會以「在地全球化新視域」為主題，從屏東文學出發，展開屏東與跨國地方玟學的切磋交流，宏觀全球地方文學研究現況，讓屏東文學的特質被世界看見，展開未來研究的新視域。

屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀。記者劉星君／攝影
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀。記者劉星君／攝影
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌（右）專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」屏東大學古源光（中）將「傀儡花」閱讀完，請陳耀昌簽名，左為屏東縣文化處長吳明榮。記者劉星君／攝影
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌（右）專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」屏東大學古源光（中）將「傀儡花」閱讀完，請陳耀昌簽名，左為屏東縣文化處長吳明榮。記者劉星君／攝影
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀。記者劉星君／攝影
屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際學術研討會，邀請陳耀昌專題演講「由全球話新視野來『重視』屏東歷史、文化及旅遊」，分享多年來致力田野調查建構的屏東史觀。記者劉星君／攝影

屏東縣 原住民 公視

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